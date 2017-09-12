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آيزكس تكنولوجيز تكشف عن الجيل المقبل من الخدمات المدارة


Alwihda Info | Par OAK Consulting - 12 Septembre 2017 modifié le 12 Septembre 2017 - 21:11


آيزكس تكنولوجيز تكشف عن الجيل المقبل من الخدمات المدارة

دبي، الامارات العربية المتحدة 11 سبتمبر 2017: أعلنت اليوم "آيزكس تكنولوجيز" شركة استشارات وتحويل تقنيات الأعمال سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا استنادا إلى نجاح نموذجها التقليدي القائم، اليوم عن مبادرة الجيل المقبل من الخدمات المدارة الجاهزة للمستقبل. وكجزء من عروضها الجديدة للخدمات المدارة، فقد استثمرت الشركة أيضا، في بناء أحدث الشبكات ومراكز التشغيل الأمني في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتميز ببنية تحتية متطورة ومنصة قوية ومهارات تكميلية مع تركيز قوي على التميز في الخدمة.

 

ومعلقا على الإطلاق قال شارون شمس الدين، الرئيس التنفيذي لشركة "آيزكس تكنولوجيز": "إن التكنولوجيا تحول الأعمال بوتيرة غير عادية. وفي آيزكس، ونحن نقدم أفضل أنواع التقنيات والممارسات التي يمكن أن تساعد عملائنا على التحول والنمو بعد التحول مع سلسلة واسعة من الخدمات المقدمة، ونحن نساعد العملاء لتسخير قوة الابتكار لخلق نتائج تجارية جديدة. ومع إضافة الجيل الجديد من الخدمات المدارة إلى محفظتنا، نبدأ فصلا جديدا في رحلة التحول لعملائنا. حيث تقدم خدماتنا بنية تحتية هجينة مبسطة وإدارة للتطبيقات مع خدمات الوحدات والنماذج."

 

"وبدورة أضاف ماهيش جوشي مدير الممارسات – الخدمات المدارة لدي "آيزكس تكنولوجيز": " يتخطى العملاء مجرد السعي لتحقيق وفر في التكاليف لصالح فوائد أكبر مثل مزيد من المرونة والفعالية. وتستخدم آيزكس أتمتة متقدمة وتحليلات لإدارة مكونات تقنية المعلومات الهامة والحاسمة. وعبر هذا الجمع، نقوم بتحسين وتقديم الخدمات المدارة بشكل أكثر كفاءة، مما يمكن العملاء من التركيز على اختصاصاتهم الأساسية".

 

وتشمل محفظة آيزكس للجيل المقبل من الخدمات المدارة علي:

 

عمليات التطبيق (التطبيق والعمليات) وخدمات الدعم

مراكز البيانات وخدمات البنية التحتية

تحويل البنية التحتية

خدمات الشبكة

إدارة الخدمة

مكتب الخدمة

خدمات مكان العمل

خدمات الأمن

 

وتقدم الشركة خدمات تقنية معلومات فعالة وقابلة للتطوير وآمنة من خلال منصة قوية متكاملة مستندة الي معايير على معايير ITIL، والتي تضمن تقديم الخدمات بما يتوافق مع معايير شهادتي الأيزو 20000 و27001.

 

واختتم السيد جوشي: "مع الطبيعة التنافسية الشديدة للاقتصاد، تسعي الشركات للبحث عن طرق لخفض التكاليف وخلق القيمة ومجال الخدمات المدارة ليست استثناء. ولذا من أجل تزويد عملائنا رحلة التحول الرقمي السلس التي من شأنها تعزيز قدرتها التنافسية في السوق، أطلقنا الجيل القادم من حقبة الخدمات المدارة وهو مزيج فريد من الأدوات والتقنيات الذكية التي من شأنها توفير الكفاءة التشغيلية، وزيادة الإنتاجية وتعزيز تجربة المستخدم "، واختتم السيد جوشي



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