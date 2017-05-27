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أن النظام في مصر قادر على قلب نظام الحكم في السودان في يومين فقط


Alwihda Info | Par AL ALam - 27 Mai 2017 modifié le 27 Mai 2017 - 09:14


وحذَّر رئيس مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، الدكتور مصطفي الفقي، المعين حديثا بقرار من السيسي، نظام حكم عمر البشير في السودان، مؤكدا أن النظام في مصر قادر على قلب نظام الحكم في السودان في يومين فقط، ولكنه لن يفعل ذلك، بحسب موقع "كايرو بورتال" المصري. وبحسب الموقع أيضا: "أشار الفقي، في لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، إلى أن التصريحات التي أطلقها البشير تجاه مصر غير صحيحة، وأنه أراد من خلالها لمّ السودانيين حوله، مؤكدا أن السيسي منذ تولى حكم البلاد، وهو يتعامل مع السودان بشكل جيد للغاية ، وأنه ردَّ على الاتهامات السودانية لمصر بشيء من الأسى". - See more at: http://www.alalam.ir/news/1973738#sthash.SqpVsyIT.dpuf



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