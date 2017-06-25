إماراتي مقرب من حكام أبو ظبي يشبه دول الحصار بـ"كفار قريش"

عربي21- عمر النجار الأحد، 25 يونيو 2017 11:13 ص فاجأ أكاديمي إماراتي مقرب من حكام أبو ظبي، متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بقوله إن مقاطعة دول الحصار لقطر، يشبه مقاطعة كفار قريش، لبني هاشم وبني عبد المطلب، من أجل الضغط على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ونشر الكاتب والأكاديمي خالد القاسمي، وثيقة مقاطعة كفار قريش للنبي عليه السلام، وعلق عليها: "هذه وثيقة المقاطعة التي فرضتها قريش على بني هاشم وبني عبدالمطلب للضغط على رسول الله، فمن تكون قطر حتى لا نقاطعها؟". ولم يتوان القاسمي عن شتم شعب قطر، وحكامها، زاعما أنهم السبب في ابتعاده عن العبادات في شهر رمضان. القاسمي الذي يظهر باستمرار على "الإخبارية" السعودية، وفضائيات مصرية، وخليجية، استدرك تغريدته المثيرة للجدل، قائلا: "حينما شبهنا مقاطعة قطر بحلف قريش ضد بني هاشم مع المفارقة الزمنية، والاختلاف الجوهري، لأن مقاطعة حلف قطر يعني مقاطعة الإرهاب والفوضى والخراب". يذكر أن خالد القاسمي يعد أحد أبرز المنادين بضرورة انفصال الجنوبيين في اليمن، وعادة ما ينتقص من اليمن الشمالي، ويضعه بكفة واحدة مع تنظيم الدولة، وغيره.