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إنجمينا استدعت سفيرها من قطر للتشاور


Alwihda Info | Par Arabic RT - 8 Juin 2017 modifié le 8 Juin 2017 - 19:30

وكان الأردن قد قرر الثلاثاء تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر وإلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة. المصدر: روترز + وكالات متري سعيد


أعلنت الخارجية التشادية اليوم الخميس أن إنجمينا استدعت سفيرها من قطر للتشاور، في خطوة تزيد من عزلة الدوحة بعد أن قطع عدد من الدول العلاقات الدبلوماسية والتجارية معها. وقال بيان لوزارة الخارجية إن "الحكومة التشادية تدعو جميع الدول المعنية إلى تفضيل الحوار كوسيلة لحل هذه الأزمة، وتطلب من قطر احترام التزاماتها بوقف أي تصرف قد يلحق الضرر بتلاحم دول المنطقة والسلام في العالم". جاء هذا الإعلان بعد يوم واحد من استدعاء السنغال لمبعوثها من الدوحة وإدانة الغابون لقطر بسبب "عدم التزامها بالاتفاقات الدولية بشأن مكافحة الإرهاب". كما قررت موريتانيا وجزر القمر قطع علاقاتهما الدبلوماسية مع قطر الثلاثاء، لتنضما إلى مجموعة من الدول قامت بذلك يوم الاثنين، وهي السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، واليمن، وليبيا، وجزر المالديف، ودولة موريشيوس. وكان الأردن قد قرر الثلاثاء تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر وإلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة. المصدر: روترز + وكالات متري سعيد


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