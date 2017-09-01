اتهم الرئيس التشادي ادريس ديبي قطر بدعم الارهابيين لزعزعة استقرار بلاده. واضاف "ان الحكومة التشادية قطعت علاقاتها مع قطر، وهى دولة شقيقة وصديقة، لانها ترغب فى زعزعة الاستقرار فى بلادنا ليس فقط من خلال دعم المرتزقة بل من جانب الارهابيين". وشدد رئيس تشاد على أن يد قطر هي أيضا وراء الإرهاب في منطقة الساحل، وكل شخص يعرف حتى القوى العظمى، وفقا للرئيس الذي قال إن التشاديين يقيمون في قطر باسم الإسلام. واكد ان تشاد ستواجه "كرجل واحد" اى محاولة لزعزعة الاستقرار. ووعد ايضا بان الارهابيين سيفشلون.