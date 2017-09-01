Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
ACTUALITES

اتهم الرئيس التشادي ادريس ديبي قطر بدعم الارهابيين لزعزعة


Alwihda Info | Par - 1 Septembre 2017 modifié le 1 Septembre 2017 - 13:53


اتهم الرئيس التشادي ادريس ديبي قطر بدعم الارهابيين لزعزعة استقرار بلاده. واضاف "ان الحكومة التشادية قطعت علاقاتها مع قطر، وهى دولة شقيقة وصديقة، لانها ترغب فى زعزعة الاستقرار فى بلادنا ليس فقط من خلال دعم المرتزقة بل من جانب الارهابيين". وشدد رئيس تشاد على أن يد قطر هي أيضا وراء الإرهاب في منطقة الساحل، وكل شخص يعرف حتى القوى العظمى، وفقا للرئيس الذي قال إن التشاديين يقيمون في قطر باسم الإسلام. واكد ان تشاد ستواجه "كرجل واحد" اى محاولة لزعزعة الاستقرار. ووعد ايضا بان الارهابيين سيفشلون.

Djamil Ahmat
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 31/08/2017

Tchad : Le maire du 1er arrondissement reprend ses fonctions après sa démission

Tchad : Le maire du 1er arrondissement reprend ses fonctions après sa démission

Tchad : Avis de recrutement à la Centrale Pharmaceutique d'Achat Tchad : Avis de recrutement à la Centrale Pharmaceutique d'Achat 31/08/2017

Populaires

Entretien : Hicham Ibni Oumar, directeur de la banque de l'Habitat se confie à Alwihda

31/08/2017

Mahamat Alhabo : "les pays fragiles utilisent la rupture diplomatique pour régler leurs comptes"

31/08/2017

N’djamena : Fête du mouton dans la fièvre des préparatifs de la Tabaski

31/08/2017
Vidéo à la Une
(Vidéo) Le 57ème anniversaire de l'indépendance avec le gouverneur du Ouaddaï au Tchad
Lire la suite
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 17/08/2017 - Dr Djiddi Ali

Tchad : dérive raciste et dérapage d'opportuniste

Tchad : dérive raciste et dérapage d'opportuniste

Lutte contre le paludisme: l'importance de la microscopie et les réalités au Tchad Lutte contre le paludisme: l'importance de la microscopie et les réalités au Tchad 11/08/2017 - Dr Djiddi Ali Sougoudi

ANALYSE - 27/08/2017 - ZEDKAM PRODUCTIONS

L'Islam et l'ordre de tuer des innocents

L'Islam et l'ordre de tuer des innocents

Le Mozambique bafoue les règles du Sommet Afrique-Japon en tentant d'y inviter les terro-polisariens Le Mozambique bafoue les règles du Sommet Afrique-Japon en tentant d'y inviter les terro-polisariens 26/08/2017 - Farid Mnebhi

REACTION - 22/08/2017 - Hem Raj Jain

Trump’s new Afghanistan policy grossly underestimates USA, AF problem, Islam and India

Le décès de M. Salifou Diallo, Président de l’Assemblée nationale, "une grande perte pour le Burkina" (MDI) Le décès de M. Salifou Diallo, Président de l’Assemblée nationale, "une grande perte pour le Burkina" (MDI) 20/08/2017 - Le secrétariat administratif Europe du MDI

À propos d'Alwihda - Historique du journal - Contact - Newsletter -
Plan du site | RSS Syndication | Tags
© 2017 Alwihda Info
Alwihda Info n'est pas responsable des contenus provenant de sites Internet externes.