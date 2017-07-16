استقبل محمد بن زايد في أبوظبي الرئيس إدريس ديبي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في أبوظبي الرئيس إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد الصديقة الذي يقوم بزيارة للدولة حالياً. ورحب سموه برئيس تشاد والوفد المرافق له، وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء. وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس تشاد آفاق تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تشاد الصديقة وسبل تطويرها وتنميتها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين في ظل ما يربط بينهما من علاقات صداقة عميقة. واستعرض الجانبان أوجه العمل المشترك والأفكار والمشاريع والفرص التي من شأنها أن تحقق المصالح المتبادلة وإمكانية الاستفادة من خبرات وتجارب البلدين في العديد من المجالات، خاصة فيما يتعلق بإقامة الشراكات الاقتصادية والبرامج التنموية والمشاريع الحيوية الناجحة. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز علاقاتها وتنميتها مع جمهورية تشاد وتوثيقها في مختلف المجالات وتكثيف الحوار معها للوصول بالعلاقات إلى مستويات رفيعة من التعاون والعمل المشترك. من جانبه، أعرب رئيس تشاد عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، متمنياً للعلاقات بين البلدين مزيداً من التطور والنمو في تحقيق المصالح الثنائية. كما بحث الجانبان آخر التطورات والمستجدات إقليمياً ودولياً وبصفة خاصة التطورات السياسية في ليبيا وسبل دعم جهود الأمن والاستقرار فيها، إضافة إلى ملف التطرف والإرهاب وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وحسين إبراهيم طه وزير الخارجية التشادي، وعدد من المسؤولين المرافقين لرئيس جمهورية تشاد. (وام)