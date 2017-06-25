الأردن يهدد السعودية بالعدول عن قرار مقاطعة قطر اذا...

العالم - السعودية

وقال حساب “العهد الجديد” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ” الأردن تطالب السعودية بتعويضها عن الخسائر التي لحقت بها جراء وقف تصديرها المواد إلى قطر وتلمح بالعدول عن المقاطعة في حالة رفض مطلبها “.وأثار قرار تخفيض التمثيل الدبلوماسي الذي اتخذته المملكة الهاشمية جدلاً واسعاً في الشارع الأردني، اعقبه رفض الدوحة استلام الصادرات الاردنية من الخضروات والفواكه الامر الذي أثر بشكل جلي على الاقتصاد الأردني.ولاقت التغريدة ردود فعل كثيرة كان أبرزها رد المغرد عراقي حر الذي هاجم الاردن على قرار المقاطعة وتخفيض التمثيل الدبلوماسي قائلاً ” الأردن بلد يعيش على الصدقات عندما وافق على المقاطعة توقع أن يجني بعض الملايين من السعودية شكل ملك الأردن ما فهم أن ترامب حلب البقرة كلها “.فيما تم رصد رد اخر ” شكو ! قرار المقاطعة قرار سياسي خاص بالاردن المفترض انها تاخذه بناء على توجهاتها مو لاجل السعودية عشان تطالب بتعويض ! “.