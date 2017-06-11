السعودية تمنع قطريين من دخول الحرم المكي

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن السلطات السعودية منعت قطريين من دخول الحرم المكي على خلفية قرار قطع العلاقات مع قطر. وقال سعادته في تصريح صحفي على هامش المؤتمر الذي عقد مساء اليوم بمقر اللجنة الوطنية، أن اللجنة تلقت شكوى عبر الاتصالات الهاتفية من قطريين تفيد منعهم من دخول الحرم المكي ومطالبة السلطات السعودية لهم بالمغادرة فورا، كما تم طرد مسلم من صحن الكعبة المشرفة. وأكد سعادته أن هذه الواقعة تعتبر انتهاكا صارخا للحق في ممارسة الشعائر الدينية التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الإنسان.