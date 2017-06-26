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ACTUALITES

الطيران البريطاني ينقذ الخطوط الجوية القطرية من الخسائر الفادحة


Alwihda Info | Par emiratesvoice - 26 Juin 2017 modifié le 26 Juin 2017 - 10:41


أعربت الخطوط الجوية البريطانية عن رغبتها في استئجار 9 طائرات من طراز أيه 320 أو أيه 321 من الخطوط الجوية القطرية، الأمر الذي يعد مساعدة عاجلة لإنقاذ الخسائر التي تعرضت لها الشركة خلال الفترة الماضية. 

وأشار موقع "سي إنش للطيران" إلى أنه إذا تمت هذه الصفقة التي تسمح للخطوط الجوية البريطانية باستئجار الطائرات من طيران قطر في الفترة من 1 إلى 16 يوليو مع إمكانية تمديد المدة، فإنها تعتبر انقاذ للشركة التي تواجه خسائر فادحة منذ قرار الدول العربية بمقاطعة قطر. 

وأضاف أنه بمجرد منح الضوء الأخضر لاتمام هذه الصفقة سوف تعوض 20% من الخسائر التي تعرضت لها الشركة القطرية منذ قرار الإمارات والسعودية ومصر والبحرين بمقاطعة قطر، ومنع مرور الطيران من بلادهم.  يذكر أن الإمارات والسعودية ومصر والبحرين قرروا قطع العلاقات مع قطر على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب في المنطقة.


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