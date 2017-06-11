بعد قطر: الإمارات تعلن مرّة أخرى الحرب على دولتين عربيتين و تطالب بفرض حصار عليهما

قال محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبوظبي و نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في تصريح لجريدة الاتحاد و هي جريدة ناطقة باسم السلطة في الإمارات ” إن المشكلة في منظومة مجلس التعاون الخليجي هي أن بعض الدول تتخذ سياسة مواقف مزدوجة وغير شفافة ودولة قطر تمثل النموذج الأمثل لهذا النوع من السياسات وأن دولة الكويت وسلطنة عمان في كثير من الأحيان تتبعان نفس السياسات”،وفق قوله. وأضاف بن زايد انه نقل للسعودية، قلق وتخوف دولة الإمارات العربية المتحدة على مستقبل مجلس التعاون، ولا بد من اتخاذ خطوات حازمة، للحد من هكذا سياسات مزدوجة تتبناها بعض دول مجلس التعاون، كتلك التي اتخذت تجاه قطر حتى تكون منظومة مجلس التعاون أقوى تأثيرا وأكثر صمودا تجاه المخاطر والتحديات التي يواجهها المجلس”،وفق تصريحه لجريدة الاتحاد الإماراتية. النهار نيوز