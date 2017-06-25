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ACTUALITES

بيان من السفارة السعودية بأنقرة بشأن منع مواطنيها من السفر الى تركيا


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 25 Juin 2017 modifié le 25 Juin 2017 - 15:35


نفت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة التركية أنقرة إصدارها أي توجيهات للمواطنين بشأن سفرهم لتركيا. وقالت السفارة في بيان، اليوم الأحد، “تناقلت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بيانًا منسوبًا إلى سفارة خادم الحرمين الشريفين في أنقرة يتضمن التنبيه لجميع المواطنين الراغبين في السفر إلى تركيا التريث أو تغيير وجهة سفرهم إلى دولة أخرى”. وأضافت “وفي هذا الشأن تؤكد السفارة بأن هذا البيان مزور وعار عن الصحة ولم يصدر عن السفارة”. وفي وقت سابق اليوم أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله بأن تقوم السعودية بحل المستجدات في الخليج، بما يليق بحجمها في المنطقة. مشددًا على دعم بلاده جهود الوساطة الكويتية من أجل إيجاد حل للأزمة. الاناضول


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