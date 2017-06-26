تحركت الدبابات السعودية نحو قطر؟

وقال المسؤول والدبلوماسي الأمريكي السابق جيمس جيفري في حوار مع قناة الحرة: "السعوديون لو حركوا دبابة واحدة إلى الحدود، فسيكون هناك خلال أيام طائرات إيرانية وتركية وربما روسية على الأراضي القطرية".



وعلى الرغم من تأكيد المسؤولين الخليجيين على استبعاد الخيار العسكري في التعامل مع قطر وتشديدهم على أن النزاع سياسي وليس عسكريا، إلا أن الأزمة التي تفجرت في الـ5 يونيو/حزيران في الخليج بقطع عدة دول مجاورة لقطر علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة، حملت في طياتها أبعادا عسكرية تمثلت في إرسال تركيا قوات إلى الإمارة الصغيرة.



وفي هذا الصدد، حمّل وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد قطر مسؤولية التصعيد العسكري في المنطقة، وكتب في تغريدة على تويتر: "إحضار الجيوش الأجنبية هو التصعيد العسكري الذي تتحمله قطر".

