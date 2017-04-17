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ACTUALITES

“جمعية مواطنون ضد الغلاء في مصر” تطالب بفتح طريق تشاد للرد على السودان


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 17 Avril 2017 modifié le 17 Avril 2017 - 04:36


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طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء المصرية بضرورة الانتهاء من الطريق الواصل بين دولة تشاد ومصر عبر طريق شرق العوينات، كرد على تصريحات كبار المسئولين فى دولة السودان الشقيق والتى كان آخرها ما صرح به الرئيس البشير من أنه منع واردات الخضار من مصر للحفاظ على صحة السودانيين حسب زعمه، وهى التصريحات التى أعقبت زيارة تميم ابن موزه حاكم دولة قطر. وقال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: بأن الجمعية دعمت على مدار السنوات الماضية ورود اللحوم السودانية كبديل للحوم الهندية والاسترالية، باعتبار علاقة الأخوة والجوار بين البلدين، وقد استجابت الدولة قبل عامين فى فترة الدكتور خالد حنفى وزير التموين الأسبق، وابرمت أكبر تعاقد فى تاريخ البلدين صفقة الـ 300 ألف رأس بقرى سودانى، غير أن الحكومة السودانية استقبلت هذا العمل الإيجابى بجحود وإنكار سيئين، ومرة تمنع الحكومة دخول الفراولة المصرية كما فعل الروس حينما رفضنا الاقماح الفاسدة فى الوقت الذى ضمنت فيه السودان غل يد الحكومة المصرية على اعتبار أن 80% من ثمن الصفقة جرى دفعه مقدما بسعر الدولار القديم . وقال العسقلاني: بأن فتح الطريق لواردات اللحوم التشادية سوف يساهم فى أحداث حالة منافسة بين الدول الموردة للسوق المصرى الأكبر من حيث الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط، وأضاف بأن الطريق الذى وعد الرئيس السيسي 250 كيلو متر بين تشاد ومصر سوف يشكل محور تجارى لمنطقة وسط إفريقيا المغلق، والذى ليس لديه منافذ بحرية للتصدير يمكن أن تشكل مصر محور لوجستى لنقل التجارة من مصر وإلى منطقة وسط إفريقيا، والعكس ما قد يسهم فى تعزيز فرص التعاون مع دول العمق الإفريقى. وقال العسقلاني: بأن مصر دولة كبيره ولا يجب أن تركن لمن يتلاعبون بمصالحها، وأعرب العسقلانى عن أمله أن تتحسن العلاقات المصرية السودانية لصالح الشعبين الشقيقين، مشددا على أهمية فتح علاقات تجارية واسعة مع دول الجوار بما فيهم السودان الشقيق الذى نكن كل التقدير. نادر حسن العربية نيوز - See more at: http://www.alnilin.com/12861333.htm#sthash.wOIB9cKn.dpuf


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