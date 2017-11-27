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ACTUALITES

حميدتي يعلن القبض على هلال ووصوله الخرطوم ويتهم دولة جارة بالتورط في الصراع


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 27 Novembre 2017 modifié le 27 Novembre 2017 - 15:15


الخرطوم : خرطوم بوست أعلن الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع وصول الشيخ موسي هلال رئيس مجلس الصحوة الثوري و تسليمه الي السلطات المختصة بعد أن تم القبض عليه خلال المواجهات التي حدثت بالامس بمنطقة مستريحه بولاية شمال دارفور . ودارت معارك عنيفة بين مجلس الصحوة وقوات الدعم السريع التابعة للحكومة. و قال حميدتي في تصريح لسونا اليوم إن قواته قد ألقت القبض علي هلال و عدد من معاونيه و 3 من أبنائه. وأكد على مصرع العميد عبدالرحيم جمعه عبدالرحيم و عدد من أفراد قوات الدعم السريع خلال المواجهات . واتهم حميدتي موسي هلال بضلوعيه في مؤامره ذات أبعاد خارجية ضد السودان مبينا أنه تم القاء القبض علي شخص يحمل جنسية أجنبية ضمن مجموعة موسي هلال ويمتلك أجهزة اتصالات متطوره و حديثه ما يؤكد مشاركة أطراف أجنبية في زعزعة الامن و الاستقرار في دارفور . و اشار حميدتي إلي أن الأوضاع في مستريحة الان مستقرة.


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