حميدتي يعلن القبض على هلال ووصوله الخرطوم ويتهم دولة جارة بالتورط في الصراع

الخرطوم : خرطوم بوست أعلن الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع وصول الشيخ موسي هلال رئيس مجلس الصحوة الثوري و تسليمه الي السلطات المختصة بعد أن تم القبض عليه خلال المواجهات التي حدثت بالامس بمنطقة مستريحه بولاية شمال دارفور . ودارت معارك عنيفة بين مجلس الصحوة وقوات الدعم السريع التابعة للحكومة. و قال حميدتي في تصريح لسونا اليوم إن قواته قد ألقت القبض علي هلال و عدد من معاونيه و 3 من أبنائه. وأكد على مصرع العميد عبدالرحيم جمعه عبدالرحيم و عدد من أفراد قوات الدعم السريع خلال المواجهات . واتهم حميدتي موسي هلال بضلوعيه في مؤامره ذات أبعاد خارجية ضد السودان مبينا أنه تم القاء القبض علي شخص يحمل جنسية أجنبية ضمن مجموعة موسي هلال ويمتلك أجهزة اتصالات متطوره و حديثه ما يؤكد مشاركة أطراف أجنبية في زعزعة الامن و الاستقرار في دارفور . و اشار حميدتي إلي أن الأوضاع في مستريحة الان مستقرة.