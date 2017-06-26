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رفع علم السعودية على تيران وصنافير


Alwihda Info | Par Arabi - 26 Juin 2017 modifié le 26 Juin 2017 - 10:45


نقلت صحيفة المصري اليوم عن مصادر حكومية مصرية قولها إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، قد دخلت حيز التنفيذ فور التصديق عليها من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاقية التي ينتظر نشرها في الجريدة الرسمية، ستمنح حصانة من خلال عدم إجازة الطعن عليها، واستبعدت أن يتم تنظيم مراسم لتسليم الجزيرتين التي يجري خلالها رفع العلم السعودي.

وكانت الحكومة المصرية قد وافقت على الاتفاقية، وأحالتها مؤخرا إلى مجلس النواب الذى أقرها في جلسة عامة بموافقة أغلبية الأعضاء.

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وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر أمني بجنوب سيناء إن الجزيرتين لا توجد فيهما نقطة شرطة لصعوبة نقل وتغيير الخدمات الأمنية، في حين أن القوات الدولية تنتقل من وإلى الجزيرتين بواسطة طائرة مروحية.

وفي ما يتعلق بمصير قوات حفظ السلام بالجزيرتين، قالت الصحيفة إنه فور تنفيذ الاتفاقية سيتم إخطار الأمم المتحدة لتحديد مصير تلك القوات، سواء بإجلائها، أم باستمرارها بعد توقيع اتفاق جديد مع السعودية.


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