Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
ACTUALITES

##شرطي سعودي يقتل شاباً تشادياً رمياً بالرصاص والقنصل التشادي يرفض التدخل!!


Alwihda Info | Par - 19 Août 2017 modifié le 19 Août 2017 - 15:01


#أفاد شهود عيان في مدينة جدة السعودية، أن شرطياً سعودياً اطلق النار على شاب تشادي وارداه قتيلاً أمام المارة وشقيقه !.. وان هذا الحادث البشع قد هز مشاعر أبناء الجالية التشادية هناك وصدم المارة الذين شاهدوا مقتل الشاب بهذه الصورة البشعة، ويشار الى أن الشرطي السعودي قد اطلق النار على الشاب التشادي في وسط حي المنتزهات شرق(جدة)، ويعود السبب الى ان الشاب القتيل لم يحمل الاقامة وكان الشرطي يلاحقه بسبب مخالفة تتعلق بالاقامة ، وقد حاول الشاب الهرب من دوريات الشرطة السعودية، إلا أن الشرطي طاردته وقتله عمداً.. وعلى خلفية الحادث أجرى ذوي الشاب الاتصال بالقنصل التشادي للتدخل رسمياً، إلا أنه يبدو قفل هاتفه امام كل الاتصالات.. ويذكر أن الشاب التشادي قد قتله الشرطي أمام أخيه الذي كان يعمل في احد محلات غسيل السيارات!!. ومن الواضح ان القنصلية التشادية تجاهلت القضية ولم تقم باي دور تجاه مسؤولياتها للتعامل الحادث وإجراء الاتصالات مع الطرف السعودي الرسمي للوقوف على ملابسات الحادث، بل أن القنصل رفض زيارة مركز الشرطة والمستشفي والمشرحة التي لازال الشاب التشادي يقبع داخلها في ثلاجة الموتى!، وتفيد الانباء أن اهل القتيل طلبوا من القنصلية التشادية التدخل، ولكن يبدو ان القنصل التشادي العام تجاهل الامر بكل بساطة مما تسبب الأمر في سخط عام لدى اوساط الجالية التشادية، لان مثل تلك الاحوال تتطلب تدخلاً رسمياً مباشراً من السلطات القنصلية للوقوف على ملابسات الحادث!، ويذكر أن السلطات السعودية المختصة رفضت التعامل مع اسرة الفقيد إلا عبر القنوات الرسمية لبلادهم والتي لم تحرك قنصيلتها ساكناً، وكما حاول البعض الاتصال بالسكرتير أبكر حسن يني لشرح الموقف، إلا انه رفض الرد على الاتصالات وتجاهل مطالب المواطنيين في ظل هذه الظروف الصعبة، ولازال الشرطي القاتل لم يتم التعرف على هويته نظراً للرفض القاطع من قبل القنصل التشادي التدخل ..

Djamil Ahmat
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/08/2017

Al Sissi appelle la communauté internationale à soutenir les efforts du Tchad

Al Sissi appelle la communauté internationale à soutenir les efforts du Tchad

Tchad : Le directeur de l'agence d'appui au développement rural remplacé par décret Tchad : Le directeur de l'agence d'appui au développement rural remplacé par décret 17/08/2017

Populaires

Le Tchad et l'Egypte vont réactiver la "commission mixte de coopération"

18/08/2017

Tchad : L'artiste N2A Nteguil lance son maxi-single "population gay korr"

18/08/2017

L'Institut de planification et de recherche commerciales de Wanda fait équipe avec la Société chinoise d'architecture pour mener l'avenir de la conception de centres commerciaux à travers un concours

18/08/2017
Vidéo à la Une
(Vidéo) Le 57ème anniversaire de l'indépendance avec le gouverneur du Ouaddaï au Tchad
Lire la suite
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 17/08/2017 - Dr Djiddi Ali

Tchad : dérive raciste et dérapage d'opportuniste

Tchad : dérive raciste et dérapage d'opportuniste

Lutte contre le paludisme: l'importance de la microscopie et les réalités au Tchad Lutte contre le paludisme: l'importance de la microscopie et les réalités au Tchad 11/08/2017 - Dr Djiddi Ali Sougoudi

ANALYSE - 09/08/2017 - Dr Djiddi Ali Sougoudi

Lutte contre le paludisme: une plante et une femme chinoises qui ont sauvé des millions de vies humaines!

Lutte contre le paludisme: une plante et une femme chinoises qui ont sauvé des millions de vies humaines!

L'Afrique et la quête de la santé dans l'insalubrité L'Afrique et la quête de la santé dans l'insalubrité 08/08/2017 - Amouzou Nkrumah

REACTION - 17/08/2017 - Abdelhamid souleyman

Tchad: Contrôle des diplômes ou humiliation des cadres?

Centrafrique : TRANSPORS ROUTIERS 09/08/2017 - André André

À propos d'Alwihda - Historique du journal - Contact - Newsletter -
Plan du site | RSS Syndication | Tags
© 2017 Alwihda Info
Alwihda Info n'est pas responsable des contenus provenant de sites Internet externes.