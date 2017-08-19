شرطي سعودي يقتل شاباً تشادياً رمياً بالرصاص والقنصل التشادي يرفض التدخل!!

#أفاد شهود عيان في مدينة جدة السعودية، أن شرطياً سعودياً اطلق النار على شاب تشادي وارداه قتيلاً أمام المارة وشقيقه !.. وان هذا الحادث البشع قد هز مشاعر أبناء الجالية التشادية هناك وصدم المارة الذين شاهدوا مقتل الشاب بهذه الصورة البشعة، ويشار الى أن الشرطي السعودي قد اطلق النار على الشاب التشادي في وسط حي المنتزهات شرق(جدة)، ويعود السبب الى ان الشاب القتيل لم يحمل الاقامة وكان الشرطي يلاحقه بسبب مخالفة تتعلق بالاقامة ، وقد حاول الشاب الهرب من دوريات الشرطة السعودية، إلا أن الشرطي طاردته وقتله عمداً.. وعلى خلفية الحادث أجرى ذوي الشاب الاتصال بالقنصل التشادي للتدخل رسمياً، إلا أنه يبدو قفل هاتفه امام كل الاتصالات.. ويذكر أن الشاب التشادي قد قتله الشرطي أمام أخيه الذي كان يعمل في احد محلات غسيل السيارات!!. ومن الواضح ان القنصلية التشادية تجاهلت القضية ولم تقم باي دور تجاه مسؤولياتها للتعامل الحادث وإجراء الاتصالات مع الطرف السعودي الرسمي للوقوف على ملابسات الحادث، بل أن القنصل رفض زيارة مركز الشرطة والمستشفي والمشرحة التي لازال الشاب التشادي يقبع داخلها في ثلاجة الموتى!، وتفيد الانباء أن اهل القتيل طلبوا من القنصلية التشادية التدخل، ولكن يبدو ان القنصل التشادي العام تجاهل الامر بكل بساطة مما تسبب الأمر في سخط عام لدى اوساط الجالية التشادية، لان مثل تلك الاحوال تتطلب تدخلاً رسمياً مباشراً من السلطات القنصلية للوقوف على ملابسات الحادث!، ويذكر أن السلطات السعودية المختصة رفضت التعامل مع اسرة الفقيد إلا عبر القنوات الرسمية لبلادهم والتي لم تحرك قنصيلتها ساكناً، وكما حاول البعض الاتصال بالسكرتير أبكر حسن يني لشرح الموقف، إلا انه رفض الرد على الاتصالات وتجاهل مطالب المواطنيين في ظل هذه الظروف الصعبة، ولازال الشرطي القاتل لم يتم التعرف على هويته نظراً للرفض القاطع من قبل القنصل التشادي التدخل ..