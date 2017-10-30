صواريخ قادره علي تهديد مدن أبو ظبي ومجالها الجوي

حذر أمس في بيان له المتحدث باسم متمردي اليمن محمد عبد السلام انه يمتلك الآن صواريخ تسياريه قادره علي تهديد مدن أبو ظبي ومجالها الجوي. ويسلم محمد عبد السلام بان العاصمة اليمنية قد طورت الاسلحه وان المدن السعودية والاماراتيه أصبحت الآن في متناول صواريخها. وقد أراد محمد عبد السلام في هذا البيان ان يبعث برسالة قويه ضد الدول التي تقود التحالف العربي. ويخطط قاده المتمردين لعرقله حركه الطيران في السعودية والامارات العربية المتحدة.

وقد شنت المملكة العربية السعودية التي تدعمها القوات الاسلاميه هجوما عسكريا كبيرا منذ أكثر من عامين دون هزيمة المتمردين في اليمن الذين يحتلون العاصمة



والمملكة العربية السعودية التي تخنقها اقتصاديا التكلفة الباهظة للحرب في اليمن والخسائر في الأرواح البشرية التي تسجلها في مخيماتها ، مسؤوله الآن عن الحالة الكارثية التي يعيش فيها أطفال اليمن.



كل الادله تثبت ان استمرار الحرب لم يعد لصالح المملكة العربية السعودية ووفقا لبعض العلامات مثل تكرار التوغلات في الأراضي السعودية--فالتوقعات مؤسفة بالنسبة للمملكة العربية السعودية.