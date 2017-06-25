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ACTUALITES

عاهل المغرب لأمير قطر: نعتز بالأخوة والتعاون معاً


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 25 Juin 2017 modifié le 25 Juin 2017 - 18:50


يونيو/حزيران، عن اعتزازه بعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل التي تربط بلاده بدولة قطر. جاء ذلك في برقية تهنئة أرسلها العاهل المغربي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم، ونشرتها وكالة الأنباء المغربية. وقال الملك محمد السادس، مخاطباً أمير قطر، إنه يعتز بـ”الأخوة المتينة والتقدير المتبادل الذي يجمعهما شخصياً وعائلتيهما”. وأكد حرصه على مواصلة العمل المشترك على المستوى الثنائي وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت وعمان وقطر والبحرين). وتأتي برقية التهنئة المغربية هذه في ظل أزمة غير مسبوقة بين دول الخليج، بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع الجارة قطر، قبل 3 أسابيع. ودعت الدول الثلاث مواطنيها إلى مغادرة الدوحة خلال 14 يوماً، وأمهلت القطريين المدة نفسها، التي انقضت فعلياً. وشملت قرارات الدول الثلاث، التي انحازت إليها أطراف حليفة، من المنطقتين العربية والإفريقية، فرض حصار بري وجوي وبحري على الدوحة، بذريعة “دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة. وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة “افتراءات”، و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني. يذكر أنه في 13 يونيو/حزيران الجاري، قررت المملكة المغربية إرسال طائرات محملة بمواد غذائية إلى قطر، في إطار “التكافل والتضامن بين الشعوب الإسلامية”. HUFFPOST


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