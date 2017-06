فمن المتوقع أن يكون العيد في معظم الدول العربية والإسلامية يوم الإثنين 26 حزيران

اكد المشروع الاسلامي لرصد الاهلة عدم امكانية رؤية الهلال في يوم 24 حزيران بالعين المجردة في جميع الدول العربية والاسلامية لذا فمن المتوقع أن يكون العيد في معظم الدول العربية والإسلامية التي تشترط رؤية الهلال بالعين المجردة، يوم الإثنين 26 حزيران. وبحسب بيان المشروع الاعلامي لرصد الاهلة حول رؤية هلال عيد الفطر، "ستتحرى معظم دول العالم الإسلامي هلال شهر شوال (عيد الفطر 1438 هـ) يوم السبت 24 يونيو، وفي ذلك اليوم سيحدث الاقتران (المحاق) قبل غروب الشمس وسيغيب القمر بعد غروب الشمس في جميع الدول العربية والإسلامية، ويومها يمكن رؤية الهلال من عدة دول إسلامية باستخدام التلسكوب وباستخدام تقنية التصوير الفلكي أيضا، في حين أن رؤية الهلال بالعين المجردة يومها غير ممكنة من أي مكان في العالم العربي فهي ممكنة فقط من أجزاء من القارتين الأمريكيتين وأجزاء من المحيط الأطلسي والهندي". واضاف البيان، وبما ان "القمر سيغيب، يوم السبت 24 حزيران بعد غروب الشمس إضافة إلى وجود إمكانية لرؤيته باستخدام عدة وسائل، فمن المتوقع أن يكون العيد في معظم الدول العربية والإسلامية يوم الأحد 25 حزيران، أما بالنسبة للدول التي تشترط رؤية الهلال بالعين المجردة أو الدول التي لا تقبل الشهادات إذا تعارضت مع الحسابات الفلكية العلمية، فمن المتوقع أن يكون العيد فيها يوم الإثنين 26 يونيو. وتابع "بإلقاء نظرة على وضع الهلال في يوم السبت 24 حزيران من مختلف دول العالم، نجد أن رؤية الهلال غير ممكنة في كل من قارة آسيا وقارة أستراليا لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب على الرغم من غروب القمر بعد الشمس، ورؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من معظم أفريقيا ومن أجزاء من الولايات المتحدة، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من معظم أمريكا الجنوبية والوسطى وجنوب أمريكا الشمالية. أما الأماكن التي يمكن منها رؤية الهلال بالعين المجردة بسهولة فهي المحيط الهادئ وغرب أمريكا الجنوبية. الخارطة المرفقة تبين إمكانية رؤية هلال العيد يوم السبت 24 يونيو من جميع مناطق العالم، بحيث أن: · رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو/و بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس. · رؤية الهلال غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة من المناطق غير الملونة. · رؤية الهلال ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق. · رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس. · رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر. المصدر: NRT - See more at: http://www.alalam.ir/news/1985709#sthash.IKrSAoTB.dpuf