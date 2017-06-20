لا يمكنهم نشر الحرب المحلية بوجود تركيا، إذن فليقضوا على تركيا أولًا! 2

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Alwihda Info | Par Adil Abou - 20 Juin 2017 modifié le 20 Juin 2017 - 20:21



ريكا. التفتوا إلى بلدكم أولًا! يتم الآن إعادة مقاييس سوريا، وبدأت الدول بالتحرك بنفسها بدلًا من المجموعات، وهناك مؤامرة جديدة يتم رسمها، حيث يتم الآن التشطيبات الأخيرة لنشر الحرب بين العرب والفارسيين، وبين إيران والسعودية، وبين السنة والشيعة، وسيتم من خلال ذلك قياس مواقف الدول وعلى أساسها سيتم مكافأتها أو معاقبتها. بعد موقف تركيا تجاه أزمة قطر سيؤدي موقفها تجاه التحركات الحديثة في سوريا مثل التوجهات الأخيرة في سوريا والصواريخ البالستية الإيرانية، بالتأثير على أمور كثيرة، وكأن العقدة تُعقد فوق تركيا، وكأن نظرتها للأمور وموقفها تجاه الأحداث هي التي يحدد مواقفًا كثيرة تجاهها. لذلك في لحظة سماعكم عن "تشكيل مؤامرة جديدة في سوريا" عليكم بالالتفات إلى تركيا مباشرة ، التفتوا إلى تركيا في أزمة قطر، والتفتوا إلى تركيا في عمليات الاعتداءات الجوية على الأراضي العربية عن طريق الصواريخ البالستية الإيرانية، والتفتوا إلى تركيا في صراعات أمريكا وروسيا في سوريا. البحث عن عملاء جدد من نموذج منظمة غولن الإرهابية واليوم أشعر بتجهيزات لعملية جديدة، وأرى بوضوح دخولنا إلى فترة خطيرة، والخطر آت من المنطقة ومن الداخل ومن منظمة غولن الإرهابية ومن كل تشكيل يحاول أن يحلّ مكان منظمة غولن الإرهابية. حينما أتمعن مسيرات العدالة المحرّضة لكليتشدارأوغلو ومحاولاته حول توسيع جبهة مسيرته، والقوات التي كانت وراء عملية 15 يوليو/تموز، وتحرّكات الممولين أشعر بأن هناك " أشياء جديدة تقترب". وأظن أن أغلبنا يشعر بذلك.. مع العلم أن هؤلاء يتحركون ويخططون على أساس أنهم "لا يمكنهم تطبيق مخططات المنطقة دون إسقاط جبهة تركيا"، لذلك الوضع الجديد للمنطقة سيمسّ تركيا مباشرة، وكأنهم يبحثون عن عملاء جدد من نمط منظمة غولن الإرهابية، كما أن هناك فخ يتم تشكيله من الداخل ومن الخارج معًا، أدعو الجميع إلى توخي الحذر! والنقطة التي أريد أن اصل إليها هي أن هناك مؤامرة جديدة يتم تشكيلها في المنطقة بكامل الوحشية، والأعضاء الداخليون والخارجيون لعملية 15 يوليو/تموز باشروا في العمل، هؤلاء يخططون لشيء ما! لكن لا تقلقوا سيفشلوا مرة أخرى! فقط عليكم أن تكونوا حذرين! إبراهيم قراغول Gazete Yazarları, 20 June 2017 لا يمكنهم نشر الحرب المحلية بوجود تركيا، إذن فليقضوا على تركيا أولًا! قامت إيران لأول مرة بتاريخيها بتوزيع الصواريخ البالستية على دول عديدة، كما قامت باستهداف مركز في سوريا ادعت بأنه المركز المسؤول عن عملية الاعتداء على طهران، مثلما برّرت تمامًا الصواريخ البالستية التي أرسلتها إلى اليمن والحوثيين لمهاجمة مكة والرياض!تقوم القوات الأمريكية بإسقاط الطائرات الحربية السورية، والنظام يؤيد هذا الكلام، وبعدها تصرحّ روسيا إنهاءها للاتفاقية التي أبرمتها مع أمريكا وسوريا حول ا... مروة شبنام أروج Gazete Yazarları, 15 June 2017 إيران في مواجهة أمريكا على الحدود السورية العراقية.. قامت الوحدات الأمريكية بمهاجمة القوات المؤيدة للنظام الإيراني ثلاث مرات خلال الشهر الجاري، حيث قصفت القوات المرتكزة في منطقة الطنف الواقعة جنوب شرق سوريا، وأول عملية كانت في 18 مايو/أيار أي في اليوم التالي من عودة رئيس الجمهورية أردوغان من زيارة أمريكا، وتمت العمليتان الثانية والثالثة على التوالي في يومي السادس والثامن من شهر يونيو/حزيران، وقامت قيادة القوات المركزية الأمريكية (CENTCOM) بتبرير هذه... طه كلينتش Gazete Yazarları, 14 June 2017 مؤسّسو الأزمة أدت التطورات التي شهدناها خلال الأيام العشر الأخيرة حول إجراءات الحصار التي أقرّتها دول عربية ضدّ دولة قطر إلى رؤية حقيقة الشرق الأوسط بالعين المجرّدة. خاصة أن الجبهة التي تشمل مصر والإمارات العربية المتحدة والتي ضمت مؤخرًا السعودية والبحرين تسعى إلى تشكيل المنطقة بناء على أولوياتها، كما أنّ عداوتهم لدولة قطر حتمًا هو بسبب تحدّي قطر لمخططات تلك الدول.أمّا أمريكا وإسرائيل فهما من الأعضاء الفعالة ضم... تامر كوركماز Gazete Yazarları, 13 June 2017 هؤلاء لن تقبلهم الأرض ولا السماء! لا يوجد أي دليل واحد حول دعم دولة قطر للإرهاب. مع العلم أن من يقوم بتوجيه هذه التهمة هي الجبهة "الماسكة للكرة" والتي من ضمنهم دولة أمريكا الخائنة التي تقوم بتحويل الأسلحة لتنظيمي الـ يي بي جي والـ بي كا كا علنًا.أي أنه لو كان هناك دول يجب مقاطعتها وعزلها فحتمًا يجب أن تكون على رأسها دولة أمريكا ويليها دولة إسرائيل الإرهابية.حيث أن أمريكا هي الرئيسة والقائدة للمجموعات الإرهابية المرتكزة في الشرق ا... عبدالله مراد أوغلو Gazete Yazarları, 13 June 2017 وقوع الخليج في "فخ ثوسيديدس" رغم مساحة دولة قطر الصغيرة لكن تمكنت دولة قطر اعتبارًا من عام 2000 التفوق في مستواها السياسي على مستوى المملكة العربية السعودية، وإضافة إلى وجود احتياطاتها النفطية شاركت قطر إيران بغازها الطبيعي في حقل بارس الجنوبي والذي لم يعرض للصنع بعد.تنتمي دولة قطر إلى "مجلس التعاون الخليجي" الذي أُسّس في عام 1980 بهدف توازن قوة "إيران الجديدة" ، حيث يضم المجلس ستة أعضاء، لكن السعودية والبحرين والإمارات العر... ياسين اكتاي Gazete Yazarları, 12 June 2017 قبل أن تصل الدبابات الى الكعبة لقد قلنا سابقاً أن عزل قطر هو الخطوة الأولى لعملية أكبر وأشمل بكثير ستؤثر بعمق على العالم الإسلامي بأسره، وأن الهدف الأكبر هو المملكة العربية السعودية.قبل أيام، كتب رئيس تحرير صحيفة "يني شفق" التركية، إبراهيم كارغوال، مفصلًا مقالا حمل عنوان "الدفاع عن الكعبة في حرب الآخرة !"، تحدث فيه بكل وضوح عن تلك الخطة الرامية لـ"مشروع الحرب الأهلية الإسلامية" في المنطقة، والتي كانت تتقدم خطوة بخطوة في العامي... عبير النّحاس Gazete Yazarları, 12 June 2017 أزماتنا العربية.. إلى متى سنستمر في غسل الصحون يقول الكاتب والمفكر السوري محمد الماغوط في كتابه سأخون وطني:"كل طبخة سياسية في المنطقة، أمريكا تعدها، وروسيا توقد تحتها، وأوروبا تبردها، وإسرائيل تأكلها، والعرب يغسلون الصحون".جعلتنا الأزمة الأخيرة نبدو بالفعل كمن يغسل الصحون، بل ربما يلعقها كذلك بعد أن تناولت إسرائيل ما فيها، ولعل أغلبنا لا يحب أن يتخيل كيف تبدو السعادة على وجوه الإسرائيليين وهم يرون دولا عربية تشن هجوما على دولة أخرى عربية بتهمة... كمال أوزتورك Gazete Yazarları, 16 March 2017 مذكرات الغرب المخزية سأحدثكم عن بعض الأحداث التي شهدتها في مناطق مختلفة. هذه الأحداث دفعتني إلى فهم الحضارة الغربية جيدًا وإلى الكشف عن وجههم الحقيقي. إني متأكد بأنه سيأتي يومًا تذهبون فيه إلى تلك المناطق وترون بأنفسكم كل ما رأيته. بوسنا... ذكريات الغرب المخزية في عام 1995 زرت مدينة سراييفو بعد أن اجتزت الطرق السرية من جبال إيغمان. هذه المدينة التي تمت فيها الدورة الأولمبية الأوربية الشتوية قبل فترة قليلة كنت أسمع أني... خير الدين كارامان Gazete Yazarları, 24 February 2017 القيادة لتحقيق وحدة الأمة هناك واجبات تقع على كل مؤمن كي تتحقق وحدة الأمة. وحينما نتساءل عن شكل هيكل هذه الواجبات نجد أن هناك ضمن الواجباتحصة كبيرة للقادة والزعماء. لكن العلاقة بين مجموعات الواجبات هي عبارة عن سبب يؤدي إلى نتيجة وهكذا لحد أن تتشكل العلاقة التسلسلية. ولا يمكننا أن نأخذ أي نتيجة إيجابية في حال حدوث أي انقطاع أو تقصير في هذه السلسلة. على العلماء وأصحاب الرأي العام أن يشرحوا للشعب عن "الأهمية العظمى لوحدة الأم... عنوان الأكثر قراءة تركيا العالم رياضة اقتصاد تكنولوجيا منوعات آراء إبراهيم قراغول Gazete Yazarları, 20 June 2017 لا يمكنهم نشر الحرب المحلية بوجود تركيا، إذن فليقضوا على تركيا أولًا! قامت إيران لأول مرة بتاريخيها بتوزيع الصواريخ البالستية على دول عديدة، كما قامت باستهداف مركز في سوريا ادعت بأنه المركز المسؤول عن عملية الاعتداء على طهران، مثلما برّرت تمامًا الصواريخ البالستية التي أرسلتها إلى اليمن والحوثيين لمهاجمة مكة والرياض!تقوم القوات الأمريكية بإسقاط الطائرات الحربية السورية، والنظام يؤيد هذا الكلام، وبعدها تصرحّ روسيا إنهاءها للاتفاقية التي أبرمتها مع أمريكا وسوريا حول ا... مروة شبنام أروج Gazete Yazarları, 15 June 2017 إيران في مواجهة أمريكا على الحدود السورية العراقية.. قامت الوحدات الأمريكية بمهاجمة القوات المؤيدة للنظام الإيراني ثلاث مرات خلال الشهر الجاري، حيث قصفت القوات المرتكزة في منطقة الطنف الواقعة جنوب شرق سوريا، وأول عملية كانت في 18 مايو/أيار أي في اليوم التالي من عودة رئيس الجمهورية أردوغان من زيارة أمريكا، وتمت العمليتان الثانية والثالثة على التوالي في يومي السادس والثامن من شهر يونيو/حزيران، وقامت قيادة القوات المركزية الأمريكية (CENTCOM) بتبرير هذه... طه كلينتش Gazete Yazarları, 14 June 2017 مؤسّسو الأزمة أدت التطورات التي شهدناها خلال الأيام العشر الأخيرة حول إجراءات الحصار التي أقرّتها دول عربية ضدّ دولة قطر إلى رؤية حقيقة الشرق الأوسط بالعين المجرّدة. خاصة أن الجبهة التي تشمل مصر والإمارات العربية المتحدة والتي ضمت مؤخرًا السعودية والبحرين تسعى إلى تشكيل المنطقة بناء على أولوياتها، كما أنّ عداوتهم لدولة قطر حتمًا هو بسبب تحدّي قطر لمخططات تلك الدول.أمّا أمريكا وإسرائيل فهما من الأعضاء الفعالة ضم... تامر كوركماز Gazete Yazarları, 13 June 2017 هؤلاء لن تقبلهم الأرض ولا السماء! لا يوجد أي دليل واحد حول دعم دولة قطر للإرهاب. مع العلم أن من يقوم بتوجيه هذه التهمة هي الجبهة "الماسكة للكرة" والتي من ضمنهم دولة أمريكا الخائنة التي تقوم بتحويل الأسلحة لتنظيمي الـ يي بي جي والـ بي كا كا علنًا.أي أنه لو كان هناك دول يجب مقاطعتها وعزلها فحتمًا يجب أن تكون على رأسها دولة أمريكا ويليها دولة إسرائيل الإرهابية.حيث أن أمريكا هي الرئيسة والقائدة للمجموعات الإرهابية المرتكزة في الشرق ا... عبدالله مراد أوغلو Gazete Yazarları, 13 June 2017 وقوع الخليج في "فخ ثوسيديدس" رغم مساحة دولة قطر الصغيرة لكن تمكنت دولة قطر اعتبارًا من عام 2000 التفوق في مستواها السياسي على مستوى المملكة العربية السعودية، وإضافة إلى وجود احتياطاتها النفطية شاركت قطر إيران بغازها الطبيعي في حقل بارس الجنوبي والذي لم يعرض للصنع بعد.تنتمي دولة قطر إلى "مجلس التعاون الخليجي" الذي أُسّس في عام 1980 بهدف توازن قوة "إيران الجديدة" ، حيث يضم المجلس ستة أعضاء، لكن السعودية والبحرين والإمارات العر... ياسين اكتاي Gazete Yazarları, 12 June 2017 قبل أن تصل الدبابات الى الكعبة لقد قلنا سابقاً أن عزل قطر هو الخطوة الأولى لعملية أكبر وأشمل بكثير ستؤثر بعمق على العالم الإسلامي بأسره، وأن الهدف الأكبر هو المملكة العربية السعودية.قبل أيام، كتب رئيس تحرير صحيفة "يني شفق" التركية، إبراهيم كارغوال، مفصلًا مقالا حمل عنوان "الدفاع عن الكعبة في حرب الآخرة !"، تحدث فيه بكل وضوح عن تلك الخطة الرامية لـ"مشروع الحرب الأهلية الإسلامية" في المنطقة، والتي كانت تتقدم خطوة بخطوة في العامي... عبير النّحاس Gazete Yazarları, 12 June 2017 أزماتنا العربية.. إلى متى سنستمر في غسل الصحون يقول الكاتب والمفكر السوري محمد الماغوط في كتابه سأخون وطني:"كل طبخة سياسية في المنطقة، أمريكا تعدها، وروسيا توقد تحتها، وأوروبا تبردها، وإسرائيل تأكلها، والعرب يغسلون الصحون".جعلتنا الأزمة الأخيرة نبدو بالفعل كمن يغسل الصحون، بل ربما يلعقها كذلك بعد أن تناولت إسرائيل ما فيها، ولعل أغلبنا لا يحب أن يتخيل كيف تبدو السعادة على وجوه الإسرائيليين وهم يرون دولا عربية تشن هجوما على دولة أخرى عربية بتهمة... كمال أوزتورك Gazete Yazarları, 16 March 2017 مذكرات الغرب المخزية سأحدثكم عن بعض الأحداث التي شهدتها في مناطق مختلفة. هذه الأحداث دفعتني إلى فهم الحضارة الغربية جيدًا وإلى الكشف عن وجههم الحقيقي. إني متأكد بأنه سيأتي يومًا تذهبون فيه إلى تلك المناطق وترون بأنفسكم كل ما رأيته. بوسنا... ذكريات الغرب المخزية في عام 1995 زرت مدينة سراييفو بعد أن اجتزت الطرق السرية من جبال إيغمان. هذه المدينة التي تمت فيها الدورة الأولمبية الأوربية الشتوية قبل فترة قليلة كنت أسمع أني... خير الدين كارامان Gazete Yazarları, 24 February 2017 القيادة لتحقيق وحدة الأمة هناك واجبات تقع على كل مؤمن كي تتحقق وحدة الأمة. وحينما نتساءل عن شكل هيكل هذه الواجبات نجد أن هناك ضمن الواجباتحصة كبيرة للقادة والزعماء. لكن العلاقة بين مجموعات الواجبات هي عبارة عن سبب يؤدي إلى نتيجة وهكذا لحد أن تتشكل العلاقة التسلسلية. ولا يمكننا أن نأخذ أي نتيجة إيجابية في حال حدوث أي انقطاع أو تقصير في هذه السلسلة. على العلماء وأصحاب الرأي العام أن يشرحوا للشعب عن "الأهمية العظمى لوحدة الأم...





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