مغردون: إعدامات السيسي تجاوزت عقوبات الإعدام في قرن

وتفاعل رواد مواقع التواصل حزناً على ما آل إليه الوضع في مصر ، إذ كتبت صاحبة حساب "أم البنين" أن "منظمة العدل بتقول بسبب انعدام العدالة، أوقفوا الإعدامات في مصر يا فضيحتك يا قضاء العار".

وغرد محمد "الأرض لو راحت الشباب دول هيرجعوها الشباب دي لو راحت مش هنرجعهم ولا هنرجع الأرض".





وقال نور الدين نادر "سيذكر التاريخ أن عدد عقوبات الإعدام التي صدرت في الأعوام الثلاثة الماضية، يتجاوز ضعف ما صدر من عقوبات إعدام خلال قرن كامل في مصر".



وتساءل صلاح إسماعيل "31 إعداماً، إلى متى هذه المهزلة القانونية... أليس فيهم رجل عنده ذرة من دين الله".



وسخر "عمدة المريخ" من الكيل بمكيالين "واما ضابط يقتل متظاهر عمد أو تحت تأثير التعذيب ياخد براءة إنما شباب مقبوض عليه ظلم ومفيش أي أدلة على جرائمه يتحكم عليه بالإعدام عادي جداً".



وعلقت "الشيماء": "31 واحد في قضية واحدة إعدام!!!!، هو الإعدامات دي مش حنتحرك لها طيب نص اللي اتحركناه للجزر؟!" كنا بنعيش على أمل النقض، ودلوقتي دخلنا في مرحلة النقض اللي بيترفض بدون حتى قراية الدفوع ولا غيره... إيه طيب؟

