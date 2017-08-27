.. مقاتلين دارفورين يحملون بطاقات تابعة للكرامة

. بينت وثائق ثبوتية عقب الاشتباكات التى دارت اليوم السبت فى منطقة " الهناقر " جنوب مدينة الكفرة مع مسلحين دارفوريين أن بين المسلحين من يحملون بطاقات عسكرية تبين انتسابهم إلى عملية الكرامة التى يقودها حفتر فى الشرق الليبي قبل ثلاثة سنوات و يتهم مسؤولين بمدينة الكفرة من بينهم عضو المؤتمر الوطني السابق " التواتي العيضة " قيادات عسكرية فى عملية الكرامة من بينهم العقيد " على سيدى التباوي " باستقبال مرتزقة من دول مجاورة ليتم استخدامهم كمرتزقة للقتال في المناطق التى تسيطر عليها عملية الكرامة على انهم مقاتلين من قبائل التبو الليبية و كشف تقرير الخبراء التابع للمجلس الامن الدولى العام قبل الماضي وجود مقاتلين دارفوريين من حركة العدل و المساواة و فصيل جيش تحرير السودان تابعة لـ " على كاربيني " ووحدات كاملة تابعة لـ " مني اركنو مناوي " تقاتل بجانب عملية الكرامة وفق التقرير اسامة الجارد