Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
ACTUALITES

.. مقاتلين دارفورين يحملون بطاقات تابعة للكرامة


Alwihda Info | Par - 27 Août 2017 modifié le 27 Août 2017 - 09:43

Des rebelles soudanais en possession des pièces d'identité de l'armée libyenne du général khalifa Haftar..


.. مقاتلين دارفورين يحملون بطاقات تابعة للكرامة
. بينت وثائق ثبوتية عقب الاشتباكات التى دارت اليوم السبت فى منطقة " الهناقر " جنوب مدينة الكفرة مع مسلحين دارفوريين أن بين المسلحين من يحملون بطاقات عسكرية تبين انتسابهم إلى عملية الكرامة التى يقودها حفتر فى الشرق الليبي قبل ثلاثة سنوات و يتهم مسؤولين بمدينة الكفرة من بينهم عضو المؤتمر الوطني السابق " التواتي العيضة " قيادات عسكرية فى عملية الكرامة من بينهم العقيد " على سيدى التباوي " باستقبال مرتزقة من دول مجاورة ليتم استخدامهم كمرتزقة للقتال في المناطق التى تسيطر عليها عملية الكرامة على انهم مقاتلين من قبائل التبو الليبية و كشف تقرير الخبراء التابع للمجلس الامن الدولى العام قبل الماضي وجود مقاتلين دارفوريين من حركة العدل و المساواة و فصيل جيش تحرير السودان تابعة لـ " على كاربيني " ووحدات كاملة تابعة لـ " مني اركنو مناوي " تقاتل بجانب عملية الكرامة وفق التقرير اسامة الجارد

Djamil Ahmat


Dans la même rubrique :
< >

Dimanche 27 Août 2017 - 09:48 France: Le Président tchadien à Paris aujourd'hui

Samedi 26 Août 2017 - 13:17 Afrique-Europe : un mini-sommet à l’Elysée pour parler immigration

Samedi 26 Août 2017 - 08:12 A louer à N'Djamena une villa en pleine centre ville

A NE PAS MANQUER

TCHAD - 25/08/2017

Le Tchad se penche sur la prévention de l’extrémisme violent et la radicalisation

Le Tchad se penche sur la prévention de l’extrémisme violent et la radicalisation

Universités, affaires, emploi, hôtels : Le gouvernement Pahimi poursuit ses réformes Universités, affaires, emploi, hôtels : Le gouvernement Pahimi poursuit ses réformes 24/08/2017

Populaires

Tchad: Pour la CASCIDHO, les opposants à la table ronde sont des "groupes minoritaires d'apatrides"

26/08/2017

Tchad : Majorité présidentielle et opposition protestent contre les agressions extérieures

26/08/2017

Le Mozambique bafoue les règles du Sommet Afrique-Japon en tentant d'y inviter les terro-polisariens

26/08/2017
Vidéo à la Une
(Vidéo) Le 57ème anniversaire de l'indépendance avec le gouverneur du Ouaddaï au Tchad
Lire la suite
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 17/08/2017 - Dr Djiddi Ali

Tchad : dérive raciste et dérapage d'opportuniste

Tchad : dérive raciste et dérapage d'opportuniste

Lutte contre le paludisme: l'importance de la microscopie et les réalités au Tchad Lutte contre le paludisme: l'importance de la microscopie et les réalités au Tchad 11/08/2017 - Dr Djiddi Ali Sougoudi

ANALYSE - 09/08/2017 - Dr Djiddi Ali Sougoudi

Lutte contre le paludisme: une plante et une femme chinoises qui ont sauvé des millions de vies humaines!

Lutte contre le paludisme: une plante et une femme chinoises qui ont sauvé des millions de vies humaines!

L'Afrique et la quête de la santé dans l'insalubrité L'Afrique et la quête de la santé dans l'insalubrité 08/08/2017 - Amouzou Nkrumah

REACTION - 22/08/2017 - Hem Raj Jain

Trump’s new Afghanistan policy grossly underestimates USA, AF problem, Islam and India

Le décès de M. Salifou Diallo, Président de l’Assemblée nationale, "une grande perte pour le Burkina" (MDI) Le décès de M. Salifou Diallo, Président de l’Assemblée nationale, "une grande perte pour le Burkina" (MDI) 20/08/2017 - Le secrétariat administratif Europe du MDI

À propos d'Alwihda - Historique du journal - Contact - Newsletter -
Plan du site | RSS Syndication | Tags
© 2017 Alwihda Info
Alwihda Info n'est pas responsable des contenus provenant de sites Internet externes.