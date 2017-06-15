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INTERNATIONAL

وزير الدفاع الإسرائيلي: مصر تنازلت عن تيران وصنافير مقابل 16 مليار دولار


Alwihda Info | Par alamatonline - 15 Juin 2017 modifié le 15 Juin 2017 - 08:38


وزير الدفاع الإسرائيلي: مصر تنازلت عن تيران وصنافير مقابل 16 مليار دولار
قال “موشية يعلون”، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن إسرائيل وافقت على تنازل مصر عن السيطرة على الجزيرتين الاستراتيجيتين ” تيران وصنافير” لصالح المملكة العربية السعودية.
وأضاف “يعلون” بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن مصر حصلت على 16 مليار دولار مساعدات من السعودية مقابل التنازل عن الجزيرتين.
وأضاف  وزير الدفاع الإسرائيلي أن الولايات المتحدة كممثل عن القوة الدولية المنتشرة في شبه جزيرة سيناء، وافقت على انضمام السعودية لمحلق من معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، كما وافقت إسرائيل كذلك على السماح ببناء الجسر الذي يربط الجزيرتين إلى البر الرئيسي، كجزء من خطة سعودية لتنميتها، بحسب الصحيفة.

http://alamatonline.com/2017/06/14/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84%d8%aa-%d8%b9%d9%86-%d8%aa/


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