ي تشاد بالقرب من الحدود مع ليبيا بين قوات حكومية ، ومعارضين لها

اشباكات شمالي تشاد بالقرب من الحدود مع ليبيا بين قوات حكومية ، ومعارضين لها في منطقة اونياكا كبير ، خلفت قتلى وجرحى ، والرئيس التشادي يلتقي بأعيان قبائل ليبية . أكد االجيش التشادي اشتباك قواته بالقرب من الحدود مع ليبيا مع مسلحين وصفهم بقطاع طرق ومهربي مخدرات . وكانت أحدى الحركات المسلحة المعارضة قالت إنها قتلت أثناعشر جنديا ، وجرحت ثمانية منهم ، كما استولت على سيارتين للجيش ، ودمرت ثلاث اخريات في اشتباكات وقعت مساء الجمعة بمنطقة اونياكا كبير شمالي تشاد قرب الحدود مع ليبيا . وأكدت المعارضة في بيانها مقتل مسلح معارض ، وجرح أربعة . وبحث الرئيس التشادي إدريس ديبي مع ممثلثين لقبائل ليبية جهود المصالحة في ليبيا ، وأوضحت الرئاسة التشادية إن الوفد الليبي ، ناقش مع الرئيس ، الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا ، والبحث عن طرق لحلها داخل البيت الأفريقي ، وبعيدا عن التدخلات الخارجية ، وطلب المشاركون في الأجتماع الذي عقد في العاصمة إنجمينا ، من الرئيس التشادي المساهمة في تنظيم حوار بين الأطراف الليبية وإحلال السلام في ليبيا. Aljazeera