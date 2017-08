SPORTS 14 ème édition du SMIB-Brazzaville 2017 : le Kenya se taille la part du lion en version féminine

Alwihda Info | Par Bertrand Aristide Elenga - 14 Août 2017 modifié le 14 Août 2017 - 18:22

Pour la troisième fois consécutive, la kényane Agness Barsosio, vient de remporter le Semi-marathon international de Brazzaville (SMIB) en version féminine avec un chrono de 1h11 ‘’52’ devant une autre kényane, Gerurie Kituche. Chez les nationaux, le tenant du titre, Ronny Ampion, a été détrôné par Noel Okouéré qui a bouclé les 21 km 100 en 1h38'' et Cleme Prudence Mambéké, dans la version féminine, a occupé la plus haute marche du podium devant la tenante du titre, Jodelle Ossu Wakeyi.

Après avoir fait le tour du Congo en foulant le sol de tous les départements du pays, la course est revenue au bercail, à Brazzaville, où elle est née. Pour cette 14 ème édition, il y a eu cinq athlètes venus d’Afrique centrale, 8 du reste du monde près de 1000 nationaux venus des quatre coins du Congo.



Cette compétition qui s’internationalise de plus en plus a connu des fortunes diverses et pour cette édition . Le Kenya s’est taillé la part du lion en rééditant l’exploit de la 13 ème édition, en version féminine. Comme à Ouesso et à Madingou, Agness Jeruto Barsosio, a brûlé la politesse à ses poursuivants immédiats, empochant ainsi le chèque de 2,5 millions de francs CFA mis en compétition. Elle a été talonnée de près par deux autres kényanes, Gerurie Kituche et Joséphine Chekethe réalisant respectivement 1h13’’ 1’ et 1h 15’’. Dans cette version le record de Madingou avec un temps de1h11’’33’ n’a pas été battu.



En version masculine, le Kenya ne s’est contenté que de la deuxième place avec Wilson Kipotiche, car dominé par le Rwanda Félicien Mohiri Tiria qui a réalisé le meilleur temps de la course avec 1h4’'31'. Le Rwanda est revenu à la charge, en occupant la troisième place avec John Azikimana 1h8’’17'. Pour la 13 ème édition, les têtes d’affiches avaient pour noms Richard Mutai Kiprono avec un temps de 1h 05'', le kenyan Richard Kiplimo Mutai avec un temps de 1h’’05’1’ et le Rwandais, Eric Chebairé, avec un chrono de 1h56'' s’est contenté de la médaille de bronze.



Cleme Mambéké, championne nationale



Le tableau national, en version féminine a connu un léger bouleversement au peloton de tête et la Brazzavilloise, Ossu Jodelle, détentrice de la médaille d’or à Madingou avec un chrono de 1h22’’48’ a courbé l’échine devant son adversaire de la 13 ème édition, à savoir Cleme Mambeke qui empoché l’enveloppe de de 2 millions de CFA mise en compétition. Une autre surprise, c’est celle réalisée par Gerluchie Matsonnie de Brazzaville qui a pris la place de Gema Mariame avec un temps de 1h26’’26 ‘. et Gema Mariame.



En version masculine, la surprise est venue Venze Botanga, occupant la troisième place avec un chrono de 1h13’’ derrière le tenant du titre Romy Ampion et le champion Noel Okouéré réalisant un chrono de 1h38’’, troisième l’année passée avec 1h09’’4’. En 2016, le champion congolais Ronny Ampion a bouclé la distance de 21km100 en 1h7’’06’ devant Noel Okouéré qui s’est contenté de la 3ème place.



A noter que,la première édition à Brazzaville, en 2003, bat le record de participation jusqu'à ce jour avec 4000 participants . Trois autres départements ont dépassé le cap de 1000 athlètes. Il s'agit de la 7ème édition à Brazzaville en 2010 avec 1287 inscrits; de la 6ème édition à Brazzaville en 2009 avec 1142 inscrits et la 9 ème édition en 2010 à Kinkala avec 1000 inscrits.

















