145 000 milliardaires en Afrique

L'Afrique dispose de 145 milles milliardaires qui détiennent 1800 milliards de dollars? Si cette informatiin est vraie on se demande qu'attendent ces milliardaires pour unir leurs efforts afin de soutenir le développement planifié dans le continent? La même source indique que L'AFRIQUE DU SUD occupe le premier rang avec 40 000 milliardaires c'est à dire que le 3/4 de fortunés africains se trouve en Afrique du Sud tout en notant que la qualité de vie et la politique d'accueil et d'investissement en île de Maurice attirent les fortunés africains.