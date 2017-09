160 projets, 4000 milliards FCFA : Idriss Déby de retour à Paris pour la table ronde

Le Chef de l’Etat Idriss Déby a quitté N’Djamena, ce mardi 5 septembre pour Paris, dans la capitale française où il présidera la Table-ronde pour le financement du PND (Plan National de Développement), 2017-2021.



Il est accompagné de la Première Dame Hinda Déby.



La table ronde des partenaires du Tchad aura lieu du 6 au 8 septembre à Paris. Elle vise à mobiliser des partenaires techniques et financiers, afin de mobiliser des ressources pour un plan de développement.



Selon le président de la Chambre de commerce, des mines, d’industrie, d’agriculture et d’artisanat Amir Adoudou Artine, la présence des opérateurs économiques à Paris ne sera pas de la simple figuration. A Paris, seront présentés 160 projets du secteur public et 96 projets du secteur privé pour 4000 milliards de francs CFA.