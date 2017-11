CGLU Afrique (http://AfriqueLocale.org) tiendra la 17e session de son Comité exécutif le 24 novembre 2017 à l’hôtel, Afriland de Grand -Bassam (Côte d’Ivoire). La rencontre est organisée avec le soutien de l’Assemblée des Régions et Districts de Côte d’Ivoire (ARDCI) et l’Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI). L’ouverture officielle de la rencontre […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...