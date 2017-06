ITE est fier d’accueillir l’édition 2017 d’Africa Oil Week ([www.Africa-OilWeek.com](file:///C:/Users/Glynis/Downloads/www.africa-oilweek.com)), une conférence de renommé internationale sur le pétrole et le gaz sur le continent africain, du 23 au 27 octobre à Cape Town, en Afrique du Sud. Cet événement africain de référence accueille plus de 1 250 acteurs de l’industrie du monde entier,… Read more […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...