AFRIQUE 24ème Africa Oil Week - l'événement principal de l'industrie pétrolière et gazière en Afrique

Alwihda Info | Par APO - 10 Juin 2017 modifié le 10 Juin 2017 - 23:26

Avec plus de 160 intervenants venant de la sphère privée et publique, l'événement de cette année offre un programme conçu autour de solutions industrielles qui définissent la norme pour ajuster les modèles commerciaux aux nouvelles demandes.

LONDRES, Royaume-Uni, 6 juin 2017/ -- ITE est fier d'accueillir l'édition 2017 d’Africa Oil Week (www.Africa-OilWeek.com), une conférence de renommé internationale sur le pétrole et le gaz sur le continent africain, du 23 au 27 octobre à Cape Town, en Afrique du Sud.



Cet événement africain de référence accueille plus de 1 250 acteurs de l’industrie du monde entier, regroupant des multinationales de tout le continent et offrant un programme riche en contenu, une exposition industrielle de qualité et un réseautage cinq étoiles. Reconnue pour sa participation de haut niveau et ses débouchés sur place, avec un potentiel important d'investisseurs et de financement dans la salle, Africa Oil Week offre une exposition sur les superficies disponibles sur tout le continent, des transactions, des actifs nouveaux et des développements de potentiel d'exploration et de production en Afrique, ainsi qu’un aperçu de l'avenir des hydrocarbures en Afrique.



Maintenant dans sa 24ème année, Africa Oil Week, qui se déroule au Centre des Congrès de Cape Town, continue de fournir la plate-forme la plus fiable pour les gouvernements, les sociétés pétrolières nationales, les grandes entreprises, les indépendants et les financiers, ainsi que les opérateurs de services et d'approvisionnement. Ils partageront des stratégies approfondies et des stratégies clés, et ils engageront des débats et des conversations constructifs visant à faire avancer et de renforcer l'industrie en amont africaine qui évolue rapidement.



Avec plus de 160 intervenants venant de la sphère privée et publique, l'événement de cette année offre un programme conçu autour de solutions industrielles qui définissent la norme pour ajuster les modèles commerciaux aux nouvelles demandes. Les experts partageront des stratégies qui permettront à l'industrie en amont de progresser avec prudence, mais de façon optimiste, dans la mesure où l'environnement de l'investissement s'améliore, les entreprises poursuivent des contrats d'actifs, et les revenus du pétrole restent stables. L'innovation, la flexibilité, les capacités, la technologie et les réformes sont les mots-clés des nouvelles stratégies déployées pour faire face à l'avenir de l'industrie en amont avec confiance et Africa Oil Week offre des opportunités pour les explorer.



Dans le cadre de l’édition 2017 de cet événement et renforçant son offre principale, se tiendront le 17ème Africa Independents Forum (23 octobre), le 24ème Africa Upstream (24-27 octobre), le 5ème Africa Local Content Forum (23 octobre) et le 5ème Young Professionals in Oil, Gas & Energy. Les temps forts seront le 80ème Dîner du Club PetroAfricanus, organisé par ITE le 24 octobre à l'emblématique Hôtel Mount Nelson de Cape Town et le 9ème Déjeuner du Global Women Petroleum & Energy Club (25 octobre).



Les participants qui s'inscrivent au plus tard le 16 août pourront bénéficier d’un tarif préférentiel d’inscription, tandis que les entreprises qui inscrivent trois participants ou plus bénéficient d'une remise supplémentaire de 10%. Tous les frais d'inscription comprennent l'accès au 17ème Africa Independents Forum et à la 24ème Africa Upstream Conférence et Exposition.



De nombreuses possibilités existent pour s'associer avec Africa Oil Week en tant que sponsor et / ou exposant et partenaire média.



Pour plus d'informations : www.Africa-OilWeek.com.

Distribué par APO pour Africa Oil Week.





Dans la même rubrique : < > Libye : N'Djamena "relativise" l'influence des rebelles tchadiens AccorHotels signe un protocole d'accord pour la gestion d'un hôtel au Kenya : le ibis Styles Afrique : un rapport explique comment stimuler les investissements privés dans le transport d’électricité