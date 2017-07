AFRIQUE 278 migrants secourus au large de la Libye

Alwihda Info | Par AFP - 24 Juillet 2017 modifié le 24 Juillet 2017 - 18:57

Les migrants, de différentes nationalités africaines, ont été ramenés à la base navale de Tripoli où les autorités libyennes leur ont fourni de l'eau et de la nourriture, ainsi que des soins.

Au moins 278 migrants qui tentaient de rejoindre l'Europe par la mer ont été secourus lundi au large des côtes ouest de la Libye et ramenés à terre, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la marine.



Une des deux opérations de sauvetage a eu lieu au large de Sabrata, à 70 km à l'ouest de la capitale Tripoli. 150 migrants ont été sauvés.



"Deux femmes et quatre jeunes enfants étaient à bord de l'embarcation repérée à environ 7 milles marins au large" de Sabrata, a fait savoir ce porte-parole, le général Ayoub Kacem.



Le colonel Abou Ajela, commandant d'une vedette de patrouille, a expliqué à l'AFP que l'intervention a eu lieu après que les gardes-côtes de la base navale de Tripoli ont reçu une alerte sur la présence d'une embarcation en détresse.



Les quelque 150 migrants se trouvaient sur un bateau pneumatique avec un moteur en panne et qui commençait à prendre l'eau, a-t-il relaté.



Selon un témoin, des passeurs auraient accompagné l'embarcation en haute mer pour ensuite l'abandonner en prenant de soin d'échanger le moteur contre un autre défectueux qui s'est vite arrêté.



Ils ont ensuite été remis à l'organe de lutte contre la migration clandestine pour être dirigés vers des centres de rétention.



Plus à l'ouest, "une patrouille des gardes-côtes de Zawia (45 km à l'ouest de Tripoli) a également secouru lundi 128 migrants, dont 14 femmes, à 14 milles marins de la petite ville d'al-Maya", a indiqué à l'AFP le général Kacem.



Selon lui, l'opération a été menée par deux vedettes des gardes-côtes, "Tellil" et "Zawia", cette dernière étant l'une des quatre vedettes réparées en Italie et remises à la Libye mi-mai.



"C'est sa première sortie en mer pour une mission de sauvetage", a-t-il précisé.



Des trafiquants profitent du chaos qui règne en Libye depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 pour faire passer chaque année des dizaines de milliers de migrants à destination de l'Italie, en leur demandant d'importantes sommes d'argent.



Selon les derniers chiffres de l'Organisation des Nations unies pour les migrations (OIM), 111.514 migrants et réfugiés sont arrivés en Europe par la mer depuis le 1er janvier et quelque 2.360 sont morts en tentant la traversée.



Plus de 93.000 d'entre eux sont arrivés en Italie, la plupart depuis les côtes libyennes par la route dite de la Méditerranée centrale.





