2ème guerre mondiale : Le vibrant hommage de Marine Le Pen au Tchad

"C'est de N'Djamena qu'est parti l'épopée qui conduisit le Général Leclerc à Strasbourg. C'est ici que le gouverneur Eboué a uni la plus noble fidélité à la France, à la plus lucide confiance dans les qualités africaines. Sans le Tchad, comme premier territoire libéré, sans les tchadiens au premier rang des forces françaises libres, la France n'aurais pu figurer au rang des principaux vainqueurs de la seconde guerre mondiale. Et cela ne doit pas s'oublier, et croyez-moi ne le sera pas", a affirmé Marine Le Pen, au cours d'un discours prononcé à l'Assemblée Nationale, il y a deux jours, lors de sa visite au Tchad.