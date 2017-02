32000 nouveaux ménages bientôt raccordés au réseau électrique

Lomé, le 2 Février 2017-Une nouvelle tarification en matière de raccordement aux réseaux électrique de la CEET sera bientôt adoptée. L’objectif est de permettre à l’ensemble de la population d’avoir accès à l’électricité.



La nouvelle tarification sera de 12000 FCFA pour le branchement avec compteur et 35000 FCFA pour ceux qui ne détiennent pas de compteur électrique. Cette nouvelle mesure rentre dans la ligne droite de la politique sociale du gouvernement et vise à mettre l’énergie à la disposition de 32000 habitations. Ce projet d’électrification cible les quartiers comme Zanguera, Kegue, Djagble, Adetikope, Legbassito, kpessi et togokome.



Pour le directeur général de la CEET, « c’est une solution pour faciliter les branchements aux ménages ». L’abaissement des coûts de branchement va permettre aux ménages « d’avoir facilement accès au raccordement ».



Ce projet d’électrification est aussi une solution pour lutter contre le phénomène d’insécurité électrique appelé communément les toiles d’araignées qui existe dans certaines banlieues de la ville de Lomé. Le gouvernement initie depuis quelques mois une importante campagne de raccordement des populations aux réseaux électriques. 200 habitations ont pu ainsi avoir accès à l’électricité dans le village d’Abobo (35 km de Lomé).



Précisons que le taux de raccordement aux réseaux électriques au Togo est passé de 18% en 2005 à 33% en 2015. L’Etat prévoit atteindre un taux d'électrification de plus de 50% d’ici à 2020 et de 90% à l’horizon 2030.