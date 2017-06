SPORTS 4,1 millions de visites sur le site UEFA.com durant ce week-end de finale de la Champions League, selon Interoute

• 2 641 515 visites au total samedi sur la page UEFA.com

• Un pic à 22H, heure de Cardiff, avec plus de 250 000 fans consultant les résultats

• Les consultations mobiles ont dominé, représentant 73% du trafic



Paris, 7 juin 2017 – Interoute, opérateur propriétaire d’une plateforme de services cloud mondiale, possédant l'un des réseaux les plus importants et les plus avancés d'Europe, et fournisseur de l’infrastructure informatique et télécom de l’UEFA, a comptabilisé 4 117 620 visites sur le site UEFA.com durant ce week-end de finale de la Champions League opposant la Juventus de Turin au Real Madrid. Les principaux pics de fréquentation ont eu lieu à 22H, lorsque les statistiques du match, les faits marquants, les interviews des joueurs et la célébration de remise de la coupe ont été disponibles sur le site.



Par rapport à la finale 2016 où le site avait accueilli 2 520 602 visites, cette année ce sont 2 641 515 visites qui ont été comptabilisées pour cette finale 2017. Cette année a également vu une croissance du nombre de connexions via un mobile (73% en 2017, 68% en 2016), l’utilisation de smartphones ne cessant d’augmenter.



Les extraits les plus visionnés ont été celui de la réaction de Cristiano Ronaldo après la victoire et quand Sergio Ramos a soulevé la coupe. Parmi les recherches sur les détails du match comme le lieu, la logistique et la composition des équipes, les pages les plus visitées pendant le week-end de la finale sont les pages d’informations générales sur ‘Le choc final entre la Juventus et le Real Madrid’ et la ‘Finale de la Champions League à Cardiff’.



Les amateurs de football chinois ont été les plus nombreux à se connecter.



Bruno Boucq, Directeur Général France d’Interoute, commente : « La tendance du second écran se confirme, de nombreux internautes et mobinautes se connectant au site UEFA.com pour compléter leur expérience de l’événement en direct. Cela implique d’avoir une infrastructure extrêmement solide pour diffuser le contenu web au public sans ralentissement. C’est pourquoi l’UEFA fait confiance à Interoute et à son cloud sécurisé et à géométrie variable, connecté à son réseau, capable de faire face aux pics de fréquentation les plus élevés en garantissant sur le site UEFA.com une expérience sans faille aux amateurs de football du monde entier. Dans un monde de plus en plus tributaire d’une bonne expérience web, une infrastructure résiliente et possédant une faible latence est essentielle. Les entreprises qui sont prêtes à satisfaire cette première génération connectée ont déjà pris une longueur d’avance sur leur marché.».



À propos d’Interoute



Interoute est propriétaire d’une plateforme de services cloud mondiale et de l’un des plus importants réseaux européens comprenant 15 data centres d’hébergement, 17 Virtual Data Centres, 33 centres de colocation et des connexions directes sur plus de 206 Carrier Hotels partenaires sur les trois plaques continentales Europe – Asie – Amériques du Nord.



L’intégralité de son offre de services pour une IT unifiée, s’adresse aux multinationales ainsi qu’aux plus grandes entreprises de télécommunications mondiales, aux états et aux universités.



Interoute accompagne ses clients dans leur transformation digitale en apportant l’infrastructure hybride permettant l’agilité, la souveraineté et le contrôle des données, tout en réduisant les coûts.



Sa stratégie pour une IT unifiée se montre attractive pour les entreprises qui cherchent une plateforme sécurisée, évolutive et sans contrainte, sur laquelle elles puissent construire leurs services voix, vidéo, informatique et données, et pour les fournisseurs de services Internet désirant une haute capacité internationale pour leur infrastructure et le transfert de données. Interoute possède et gère également 24 réseaux métropolitains majeurs parmi les plus grands centres d’affaires européens.





