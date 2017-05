500 rebelles soudanais tués, le nombre revu à la hausse

Les relations entre l'Égypte et le Soudan ne cessent de se détériorer surtout après la grande offensive militaire lancée samedi par les mouvements politico-militaires soudanais dans le Darfour et après la saisie par les forces soudanaises des armes dont six véhicules blindés de fabrication égyptienne. Le Président soudanais a dans une déclaration à la télévision arabe Aljazeera accusé nommément l'Égypte d'avoir apporté un soutien militaire aux rebelles. Il dit regretter que les armes saisies sont de fabrication égyptienne. Quelques heures après sa déclaration, l'ambassadeur d'Égypte au Soudan a été convoqué par le ministère soudanais des affaires étrangères. Il s'agit bien de protester semble t-il auprès d'Égypte concernant la saisie d'armes et six véhicules blindés de marque égyptienne lors des affrontements de weekend avec les rebelles soudanais. Mardi, le président égyptiens est sorti de son silence et a apporté un démenti formel à l'accusation soudanaise. "nous n'intervenons jamais dans les affaires intérieures des pays voisins", a tenu à souligner le Président Abdelfatah Alsissi, sans toutefois condamné l'offensive des rebelles soudanais.

A. Adil