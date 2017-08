57ans d'indépendance du Tchad : En images, les défilés militaires du 11 août

Plusieurs défilés militaires et civils ont eu lieu aujourd'hui au Tchad, à l'occasion de la commémoration de 57ans de l'accession du Tchad à l'indépendance.



A Abéché, le gouverneur du Ouaddaï Mahamat Béchir Okoromi, les autorités civiles et militaires ont pris part au défilé à la Place de la Nation d'Abéché, en présence de nombreux invités dont des militaires et officiers français de l'opération Barkhane.



Les troupes militaires ont été passées en revue et une minute de silence a été rendue en hommage aux martyrs par le gouverneur de la région du Ouaddaï.



La célébration initialement prévue cette année à Am Djarass a été annulée pour des raisons d'économies budgétaires.