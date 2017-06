COMMUNIQUÉ

Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA), en sa 689ème réunion tenue le 30 mai 2017, a adopté la décision qui suit sur le Fonds de la paix de l’UA et le partenariat entre l’UA et les Nations unies en ce qui concerne le financement prévisible des activités de l’UA en matière de paix et de sécurité.

Source : http://www.peaceau.org/fr/article/689eme-reunion-d...