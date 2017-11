TCHAD 70 propositions de réforme : "Nous envisageons le transfert des compétences et des ressources"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 25 Novembre 2017 modifié le 25 Novembre 2017 - 14:48



N'excluant pas les critiques du rapport final, Abdoulaye Fadoul Sabre a estimé que le contraire l'aurait inquiété. "Il va de soi que des critiques peuvent être faites et c'est le contraire qui m'aurait inquiété", a-t-il souligné.





"Nous avons effectué un nombre incalculable de consultations, comptabilisé pas moins de 89 recours, soit d'organisations politiques ou de la société civile. Nous avons envoyé des missions dans les 23 régions du pays où se sont tenues des consultations régionales", explique Abdoulaye Fadoul Sabre. "L'idée est de faire un processus participatif où chaque citoyen doit avoir son mot à dire"

Mettant en avant la transparence dans l'élaboration du rapport, le ministre estime que"tout le monde a participé à ces consultations au niveau des régions. Nous avons organisé quatre consultations auprès de la diaspora, plus précisément en France, aux Etats-Unis, au Cameroun et au Soudan. Nous avons réfléchi sur 9 thématiques très précises, organisé un atelier de cinq jours. C'était très démocratique. Nous avons veillé à la liberté d'expression. Par souci de transparence, nous avons autorisé la presse à assister à l'ensemble des débats".



Le débat sur le découpage électoral



N'excluant pas les critiques du rapport final, Abdoulaye Fadoul Sabre estime que le contraire l'aurait inquiété. "Il va de soi que des critiques peuvent être faites et c'est le contraire qui m'aurait inquiété", souligne-t-il. Par ailleurs, quatre régions ont émis des oppositions aux propositions du haut comité sur le découpage. "Ces réactions sont beaucoup plus sentimentales, passionnelles, même nostalgiques qu'autre chose", a réagi le membre du gouvernement.



Abdoulaye Fadoul justifie le découpage électoral "en des termes clairs". Selon lui, "l'objectif est de maintenir la viabilité économique des entités territoriales. Il ne servirait à rien de se battre pour une région, si au final avec le transfert des compétences et des ressources que nous envisageons, cette région ne peut même pas financer les activités qui vont lui être transférés par l'Etat". Le ministre, secrétaire général du gouvernement Abdoulaye Fadoul Sabre a remis aujourd'hui le rapport final du haut comité technique d'appui au Premier ministre, président du haut comité technique des réformes institutionnelles. Ces propositions de décisions au haut comité sont au nombre de soixante-dix (70)."Nous avons effectué un nombre incalculable de consultations, comptabilisé pas moins de 89 recours, soit d'organisations politiques ou de la société civile. Nous avons envoyé des missions dans les 23 régions du pays où se sont tenues des consultations régionales", explique Abdoulaye Fadoul Sabre.Mettant en avant la transparence dans l'élaboration du rapport, le ministre estime que"tout le monde a participé à ces consultations au niveau des régions. Nous avons organisé quatre consultations auprès de la diaspora, plus précisément en France, aux Etats-Unis, au Cameroun et au Soudan. Nous avons réfléchi sur 9 thématiques très précises, organisé un atelier de cinq jours. C'était très démocratique. Nous avons veillé à la liberté d'expression. Par souci de transparence, nous avons autorisé la presse à assister à l'ensemble des débats".N'excluant pas les critiques du rapport final, Abdoulaye Fadoul Sabre estime que le contraire l'aurait inquiété. "Il va de soi que des critiques peuvent être faites et c'est le contraire qui m'aurait inquiété", souligne-t-il. Par ailleurs, quatre régions ont émis des oppositions aux propositions du haut comité sur le découpage. "Ces réactions sont beaucoup plus sentimentales, passionnelles, même nostalgiques qu'autre chose", a réagi le membre du gouvernement.Abdoulaye Fadoul justifie le découpage électoral "en des termes clairs". Selon lui, "l'objectif est de maintenir la viabilité économique des entités territoriales. Il ne servirait à rien de se battre pour une région, si au final avec le transfert des compétences et des ressources que nous envisageons, cette région ne peut même pas financer les activités qui vont lui être transférés par l'Etat".





Dans la même rubrique : < > Tchad : Un Etat fortement décentralisé avec 12 provinces (rapport final) Tchad : "il faut plus d’honnêteté, de rigueur et de discipline", Christian George Diguimbaye "Nous allons tenir compte de nos forces et faiblesses, je m’engage", ministre Ahmat Mahamat