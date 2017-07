– Recomendação da OMS de rede inovadora contra mosquitos – Primeira rede para camas sem químicos piretróides – A colaboração com o IVCC e com a London School of Hygiene & Tropical Medicine resulta num avanço na luta contra a malária A BASF ([www.BASF.com](http://www.basf.com/)) recebeu uma recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) para Interceptor® […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...