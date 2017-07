A União Africana está satisfeita com o andamento do processo eleitoral em Angola, qualificando-o de “justo, transparente e exemplar”, afirmou hnesta terça-feira, em Luanda, o secretário de Estado das Relações Exteriores, Manuel Augusto. Em entrevista conjunta à Angop e à TPA, no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, o diplomata sublinhou que representantes de distintos países […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...