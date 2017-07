A la découverte de « Togo Timati », la purée de tomate fraîche made in Togo

Lomé – La purée de tomate est une composante essentielle dans la cuisine partout dans le monde, en Afrique notamment. TOGO TIMATI est une purée de tomate fraîche produite et conditionnée au Togo par la Société TIM AGRO dirigée par le jeune promoteur Ismael M-TANKO.



Produit 100% naturel, sans additifs et disponible actuellement dans plus de cent (100) points de vente à Lomé, TOGO TIMATI est une bonne alternative pour tous ceux qui souhaitent manger naturel, mais un impératif pour tous les Togolais qui ont compris la nécessité de valoriser les produits de notre terroir.



Le produit est proposé par TIM AGRO, une entreprise agroalimentaire togolaise dirigée par Ismael Tanko. La société à responsabilité limitée a démarré ses activités en mars 2014 avec pour mission de simplifier la vie à la population.



« Chaque année, dans la période allant de janvier à mai, nous assistons à une surabondance de tomates fraîches produites dans la partie septentrionale du pays. Et malheureusement à cette période, une grande majorité de ces tomates pourrissent et sont même parfois jetées par les producteurs qui n’arrivaient pas à toutes les écouler sur le marché au vu du volume important des quantités produites et malgré des prix cadeaux », constate l’équipe de TIM AGRO.



Pourtant peu après cette période, la tomate devient en général chère et rare. Afin d’équilibrer légèrement cette situation et d’apporter un revenu supplémentaire aux maraîchers, TIM AGRO a décidé d’acheter et de conserver ces tomates de façon naturelle sans ajout additif chimique ni de conservateur.



L’entreprise qui compte aujourd’hui un peu plus de 50 employés, dispose d’un important réseau de distribution au Togo et dans d’autres pays de la sous-région ouest-africaine qui lui permet d’écouler ses produits phares, la purée de tomate et la farine de maïs.



TIM AGRO lance en ce moment une opération de levée de fonds pour augmenter sa production et toucher de nouveaux marchés.