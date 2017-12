AFRIQUE AFIG Funds renforce son équipe pour accélérer sa croissance

Alwihda Info | Par AMA - 2 Décembre 2017 modifié le 2 Décembre 2017 - 12:08



DAKAR, Sénégal,-/African Media Agency (AMA)/-Advanced Finance & Investment Group (« AFIG Funds »), un leader parmi les sociétés de gestion de fonds de capital-investissement en Afrique, a annoncé aujourd'hui d'importants changements dans la composition de son équipe : Mme Thiaba Camara Sy et Mme Olga Lawson rejoignent la société respectivement en qualité de Directeur Général Adjoint en charge des Opérations et Directeur dans l'équipe d'investissement. Ces recrutements permettront d'accélérer le développement des activités d'AFIG Funds. Mme Camara Sy rejoint AFIG Funds après avoir dirigé Deloitte Sénégal, qu'elle a fondé en 1990 et développé pour en faire aujourd'hui l'un des principaux bureaux de Deloitte en Afrique de l'Ouest francophone. Issue du monde l'audit, Mme Camara Sy se réjouit de rejoindre une société dont elle partage l'esprit entrepreneurial et au sein de laquelle elle contribuera à déployer les activités d'investissement sur le continent. Mme Lawson, pour sa part, rejoint AFIG Funds après avoir notamment dirigé le département des Ressources Humaines de Deloitte Sénégal. Elle y gérait plus de 100 employés et a conseillé en matière de ressources humaines de nombreuses sociétés africaines de premier plan. En tant que Directeur dans l'équipe d'investissement, elle participera à l'évaluation des risques des sociétés cibles ainsi que celles du portefeuille. L'arrivée de Mme Camara Sy et de Mme Lawson au sein d'AFIG Funds renforcera les Mme Olga Lawson réseaux sous-régionaux de l'équipe et la vision panafricaine de l'entreprise. Leur arrivée marque également la présence accrue de femmes dans une industrie encore très largement masculine. Mme Camara Sy et Mme Lawson amplifient la voix des femmes au sein de l'équipe de direction et font pencher la balance du genre à AFIG Funds, qui compte désormais plus de femmes que d'hommes dans son équipe d'investissement. M. Papa Ndiaye, Directeur Général d'AFIG Funds se réjouit de l'arrivée de ses nouvelles collègues : « Patrice Backer, désormais Directeur général adjoint en charge des investissements et moi-même sommes heureux d'accueillir Thiaba et Olga dans un moment important de la croissance de notre société. Le capital-investissement en Afrique a besoin de professionnels qui, au-delà de l'expertise financière, peuvent apporter un soutien opérationnel aux entrepreneurs africains que nous ciblons. Thiaba a noué des liens de confiance remarquables avec ses anciens clients opérant dans des secteurs variés. Elle est, par ailleurs, l'une des professionnelles les plus respectées de la région. L'arrivée de Thiaba et d'Olga va faciliter la mise en œuvre de notre plan stratégique qui comprend d'autres renforcements, notamment humains et opérationnels. »

Mme Camara Sy poursuit : « AFIG Funds jouit d'une excellente réputation dans le capital-investissement en Afrique et bénéficie du soutien d'investisseurs locaux et internationaux de renom. L'engagement de la société pour soutenir des entreprises locales prometteuses et méritantes fait écho avec ma passion pour le monde des affaires africain, passion qui a guidé ma carrière jusqu'ici. Nous avons une très belle opportunité d'accélérer la croissance d'AFIG Funds en continuant d'accompagner les sociétés avec, non seulement le support financier nécessaire à leur développement, mais également des conseils stratégiques nourris d'une solide expérience de terrain. L'Afrique entre dans une phase prometteuse pour son développement même si quelque peu complexe. C'est pour cette raison qu'il était d'autant plus important pour moi de rejoindre une équipe solide, avec un projet ambitieux, afin d'écrire une nouvelle page du capital-investissement en Afrique. »

Ce communiqué suit l'annonce de la réalisation de trois investissements par AFIG Funds : FSDH, une banque universelle au Nigéria, Primrose Properties, un développeur immobilier au Ghana, via ACRF (« Fonds I »), ainsi que First Atlantic Bank, une banque commerciale au Ghana, via AFIG Fund II (« Fonds II »).

Distribué par African Media Agency (AMA) pour AFIG Funds.





