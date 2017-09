Abu Dhabi ferra "une importante annonce" pour le Tchad dans quelques jours

Le ministre d’Etat émirati des infrastructures et des transports, Sultan Bin Sultan Ahmad Al Jaber a annoncé hier que son pays va faire une importance annonce lors du prochain forum économique d'Abu Dhabi sur le Tchad, le 13 septembre prochain.



Le diplomate des Emirats Arabes Unis a fait le déplacement à Paris pour le Plan National de Développement du Tchad. Il s'est notamment entretenu avec le chef de l'Etat tchadien.



Les Emirats Arabes Unis se penchent sur le financement de plusieurs infrastructures, notamment routiers, agricoles et hydrauliques. Par ailleurs, selon certaines sources, Abu Dhabi pourrait annoncer le financement d'une partie de tronçon de chemin de fer, un projet historique qui permettrait de désenclaver le Tchad et de stimuler son économie.



"Les Emirats arabes unis et le Tchad multiplient ces derniers temps les contacts et donnent un relief supplémentaire à leur relation de coopération bilatérale", selon la Présidence de la République.