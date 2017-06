AFRIQUE AccorHotels signe un protocole d'accord pour la gestion d'un hôtel au Kenya : le ibis Styles

Alwihda Info | Par AMA - 6 Juin 2017 modifié le 6 Juin 2017 - 21:23

Cet accord marque une étape importante dans la stratégie de développement d'AccorHotels sur le Continent africain, et plus particulièrement, en Afrique de l'Est.

NAIROBI, Kenya, le 6 juin 2017,-/African Media Agency (AMA)/- AccorHotels a annoncé la signature d'un contrat de gestion pour le management de l'actuel Tune Hotel Westlands, à Nairobi - Kenya. L'établissement passera sous la marque ibis Styles - Nairobi, Westlands au cours du prochain semestre.

La cérémonie de signature a eu lieu à l'hôtel, en présence de Naushad Jivraj, CEO de Queensway Group, de Steven Daines, Directeur Général HotelServices Afrique et Moyen-Orient du Groupe AccorHotels et de Olivier Granet, Directeur Général et Directeur des Opérations Afrique et Moyen-Orient d'AccorHotels.

Cet accord marque une étape importante dans la stratégie de développement d'AccorHotels sur le Continent africain, et plus particulièrement, en Afrique de l'Est.

« Avec cette signature, nous renouvelons notre engagement d'accompagner l'Afrique dans sa croissance. Le Kenya est un marché stratégique pour le développement d'AccorHotels en Afrique de l'Est. C'est une porte sur la région où nous voyons des perspectives économiques prometteuses pour les marques du Groupe, sur tous les segments du marché. » a souligné Steven Daines.





Naushad Jivraj, CEO de Queensway Group a déclaré: "Nous sommes heureux de signer ce partenariat avec AccorHotels, qui a fait ses preuves en Afrique avec des marques fortes et un excellent système de réservation. Depuis son ouverture en juillet 2016, Tune Hotel Westlands a su conquérir une clientèle business et loisirs en offrant un hébergement de qualité, un large choix de menus dans une variété de restaurants et l'un des meilleurs rooftop de la ville. Nous attendons avec impatience que cet établissement rejoigne le portfolio des ibis Styles et qu'il puisse bénéficier de l'expertise en management ainsi que des puissantes capacités en marketing international du Groupe AccorHotels."



ibis Styles - Nairobi, Westlands



ibis Styles - Nairobi Westlands est situé dans le quartier des Westlands, un remarquable lieu d'affaires à Nairobi. L'hôtel à l'architecture moderne, offrira l'expérience design et confortable qui caractérise la marque économique ibis Styles. L'ibis Styles Nairobi Westlands offrira 280 chambres, un restaurant Utamu, un coffee shop Grab & Go, ainsi que deux rooftop : le Tusker Lite Sky Bar et le Kilele Rooftop Lounge.



Olivier Granet, Directeur Général et Directeur des Opérations Afrique et Moyen-Orient d'AccorHotels, a déclaré : « Nous sommes heureux d'intégrer l'ibis Styles Nairobi Westlands à notre portfolio. Avec cet hôtel, nous atteignons les 43 hôtels ibis sur le Continent ! Nous voulons offrir à nos clients une expérience inoubliable au meilleur prix, partout en Afrique. ibis Styles Nairobi Westlands est une étape supplémentaire dans la réalisation de notre ambition de doubler notre réseau en Afrique, pour atteindre les 200 hôtels à moyen-terme. »

Distribué par African Media Agency (AMA) pour AccorHotels. "AccorHotels est présent en Afrique depuis 50 ans. Nous sommes impatients de voir le développement de nos marques dans la région. Le groupe est déjà présent au Kenya avec deux lodges (Fairmont Mara Safari Club et Fairmont Mount Kenya Safari Club), et le Fairmont Norfolk in Nairobi. L'ibis Styles Nairobi Westlands est notre second hôtel à Nairobi mais le premier de ce segment économique prometteur. Nous comptons ouvrir d'ici peu, un troisième hôtel à Nairobi sous la marque Pullman », a-t-il ajouté.Naushad Jivraj, CEO de Queensway Group a déclaré: "Nous sommes heureux de signer ce partenariat avec AccorHotels, qui a fait ses preuves en Afrique avec des marques fortes et un excellent système de réservation. Depuis son ouverture en juillet 2016, Tune Hotel Westlands a su conquérir une clientèle business et loisirs en offrant un hébergement de qualité, un large choix de menus dans une variété de restaurants et l'un des meilleurs rooftop de la ville. Nous attendons avec impatience que cet établissement rejoigne le portfolio des ibis Styles et qu'il puisse bénéficier de l'expertise en management ainsi que des puissantes capacités en marketing international du Groupe AccorHotels."ibis Styles - Nairobi Westlands est situé dans le quartier des Westlands, un remarquable lieu d'affaires à Nairobi. L'hôtel à l'architecture moderne, offrira l'expérience design et confortable qui caractérise la marque économique ibis Styles. L'ibis Styles Nairobi Westlands offrira 280 chambres, un restaurant Utamu, un coffee shop Grab & Go, ainsi que deux rooftop : le Tusker Lite Sky Bar et le Kilele Rooftop Lounge.Olivier Granet, Directeur Général et Directeur des Opérations Afrique et Moyen-Orient d'AccorHotels, a déclaré : « Nous sommes heureux d'intégrer l'ibis Styles Nairobi Westlands à notre portfolio. Avec cet hôtel, nous atteignons les 43 hôtels ibis sur le Continent ! Nous voulons offrir à nos clients une expérience inoubliable au meilleur prix, partout en Afrique. ibis Styles Nairobi Westlands est une étape supplémentaire dans la réalisation de notre ambition de doubler notre réseau en Afrique, pour atteindre les 200 hôtels à moyen-terme. »





Dans la même rubrique : < > Le Next Einstein Forum lance la toute première Semaine Africaine des Sciences Accord de sécurité G5 Sahel : Moussa Faki en tournée régionale Cameroun: Un trafiquant d’ivoires arrêté à Yaoundé