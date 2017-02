Accord de partenariat entre l’Université de Lomé et la Chambre des notaires du Togo

Lomé, le 13 février 2017- La chambre des notaires du Togo et l’Université de Lomé (UL) ont signé ce lundi à Lomé un accord de partenariat afin de développer leur coopération.



La cérémonie de signature de cet accord de partenariat a eu lieu entre le président de l’Université de Lomé, Prof Dodzi Kokoroko, et le président de la Chambre nationale des notaires, Me Daniel Ekoué Dosseh.



La signature de cet accord de partenariat vise à faire bénéficier aux étudiants en droit des conseils gratuits et pertinents de notaires. Plusieurs sessions de formation théoriques et pratiques seront organisées dans le cadre de ce partenariat. L’objectif est surtout de compléter la formation des étudiants en droit afin qu’elle soit en conformité avec les réalités du marché de l’emploi.



Cette cérémonie a été une occasion pour les notaires d’expliquer les tâches qui leur incombent dans la société. L’accord signé dénote surtout de la volonté du gouvernement d’accorder une attention particulière à l’enseignement supérieur. Le but est d’offrir aux étudiants de bonnes conditions d’études mais également une formation de qualité. Cela se manifeste depuis quelques mois par des multiples réformes qui s’opèrent dans les universités publiques du Togo.