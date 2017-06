Accord de sécurité G5 Sahel : Moussa Faki en tournée régionale

Addis-Abéba, Ethiopie - Le Président de la Commission de l'Union africaine (CUA), Moussa Faki Mahamat, est arrivé à Niamey, au Niger, le 3 juin 2017, où il entame une tournée dans cinq pays (G5) de la région sahélo saharienne jusqu'au 10 juin 2017. L'objectif de la tournée est de réaffirmer l'engagement et la solidarité de l'Union africaine avec la région dans sa lutte contre le terrorisme et les réseaux criminels afin de créer un environnement sûr et sécurisé et contribuer à la stabilisation de la situation dans la région du Sahel.



Le Président de la Commission de l'UA, qui est accompagné du Commissaire à la paix et la sécurité, Smail Chergui, et la Commissaire aux Affaires politiques, Minata Samate Cessouma, se rendra au Tchad, en Mauritanie, au Mali et à Burkina Faso. La situation sécuritaire dans le Sahel et en Libye reste l'une des plus préoccupantes de l'heure. L'interconnexion des mouvements terroristes et des réseaux criminels transnationaux organisés sont des facteurs aggravants auxquels des réponses appropriées doivent être apportées.



La visite du Président Faki dans la région participe du soutien constant de la Commission et de sa volonté à trouver les voies et moyens pour un règlement définitif de ces crises.