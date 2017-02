Actes de barbaries : La justice "prendra toutes ses responsabilités", promet le Procureur

Les éléments de la Section Nationale de la Police Judiciaire (SNRJ) de la gendarmerie ont présenté, ce dimanche 12 février 2017, dans ses locaux, 4 personnes accusés d'avoir torturé, séquestré et cadenassé les testicules de trois autres jeunes personnes, les suspectant d'avoir volé de bouteilles de gaz de cuisine.



Après avoir subi les sévices de leurs bourreaux qui ont finis par cadenassé les testicules de deux jeunes personnes, les victimes ont été abandonnés à Goudje, dans un espace dégagé non loin du mur de l'Aéroport Hassan Djamous de N'Djamena, vendredi passé.



Les deux victimes se trouvaient dans un état critique pendant qu'un troisième était séquestré et ligoté dans la maison de l'un des bourreaux et subissait des services corporelles, d'après une source sécuritaire. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour interpeller les auteurs présumés de ces traitements inhumains et dégradants.



Les coupables vont comparaître ce lundi 13 février 2017 devant la justice pour répondre de leurs actes. Le procureur de la république Mahamat Saleh Youssouf a indiqué que les auteurs de ces tortures seront punis conformément aux dispositions des lois de la République. Avant d'ajouter que le Tchad est un Etat de droit et qu'il n'appartient à aucun individu de se rendre justice de lui-même.



"Des tels actes sont inadmissibles. Le parquet que je dirige prendra toutes ses responsabilités. Aucune personne ne peut échapper à la rigueur de la loi lorqu'elle tombe sous le coup de faits pareils. Comment un être humain peut faire preuve d'une cruauté similaire. Il fallu que les médecins utilisent la scie pour débarrasser les testicules de cadenas", a t-il-martelé.



Le propriétaire de la maison où a eu lieu les sévices, interpellé pour des raisons d'enquêtes, a finalement été libéré parce qu'il était absent au moment des faits.