Adama Barrow à Brazzaville : le président gambien est venu puiser à la source de l’expérience congolaise

Adama Barrow-Sassou N'Guesso



Le Congo est le premier pays de l’Afrique centrale que visite le président gambien, un peu plus de quatre mois après son accession, le 1er décembre 2016 à la magistrature suprême de son pays.



Au salon présidentiel de l’aéroport international Mata-Maya où la presse lui demandé les motivations de sa visite officielle au Congo, l’homme d’Etat gambien a fait savoir qu’il était important pour lui de rencontrer le président Denis Sassou N’Guesso, qu’il considère comme « Doyen » avec une riche expérience. Nous allons échanger les vues sur des les questions d’intérêt national et international, a-t-il déclaré. Il a inscrit cette visite dans le cadre de la solidarité africaine.





Le nouveau président gambien a indiqué, au sujet de la réconciliation entre filles et fils de la Gambie, le président Adamo Barrow a affirmé que l’expérience du Congo en la matière est une école. La Gambie veut s’inspirer de l’expérience congolaise, a-t-il poursuivi.



Alors que son pays vient d’organiser les législatives sur fonds propres, les journalistes ont demandé au président Barrow l’état des finances de la Gambie. Pour lui, il a fallu franchir l’étape cruciale des élections, afin de donner au pays de nouvelles institutions, avant de passer à autre chose.



Le programme officiel prévoit un tête à tête avec son homologue congolais, Denis Sassou N’Guesso, en début de soirée. Le président Gambien regagnera son pays, le 15 avril 2017.