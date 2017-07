TCHAD Adoum Youssouf Ibrahim : "Un grand retard du Tchad dans l'intelligence économique"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 18 Juillet 2017 modifié le 18 Juillet 2017 - 17:36



« Surveiller comme les Chinois, analyser comme les Français, agir comme les Américains et partager comme les Africains », si telle pourrait être la formule managériale ‘hybride’ Tchadienne.

Interview au Journal Tchad Eco



Pourquoi avoir créée l’Association Tchadienne d’Intelligence Economique (ATIE) et quels sont les objectifs visés?



Commençons d’abord par le verrou politique qui a sauté avec la chute de la dictature en 1990. Avant cette date, faire une demande de création d’une association était une entreprise hasardeuse et relevait d’un véritable parcours de combattant vous exposant à toutes les enquêtes. La chute de la dictature a permis à toutes les énergies de se libérer. Notre démarche a donc profité de cet extraordinaire sensation de liberté conquise que les tchadiens savourent en réalité pour la première fois depuis l’indépendance de notre pays en 1960. L’initiative de créer une association dédiée à l’Intelligence Economique - ATIE – est née du constat du très grand retard accusé par notre pays dans la prise en charge de la démarche d’Intelligence Economique. Celle-ci est en effet loin de constituer, au niveau de la sphère gouvernementale une véritable politique publique volontariste et réfléchie. Au niveau des entreprises, elle est loin d’être reconnue comme étant une dimension stratégique du management. « Surveiller comme les Chinois, analyser comme les Français, agir comme les Américains et partager comme les Africains », si telle pourrait être la formule managériale ‘hybride’ Tchadienne.

En plus de ce constat de déficit flagrant au niveau de la prise de conscience de l’importance de la démarche de l’Intelligence Economique, notre initiative a eu aussi pour fondement l’idée que l’Intelligence Economique, en tant que ressort de la compétitivité via la maitrise de l’information économique stratégique, doit être l’affaire de tout le monde, de tous les acteurs.



A cet effet, l’ATIE a été créée en juin 2013 par des acteurs venant du secteur public, privé et du monde de la recherche. Elle se fixe comme objectif d’être un cercle de réflexion et un levier d’impulsion à la disposition de toutes les organisations (administrations publiques, entreprises, groupements professionnels, université et centres de recherche…) pour les informer, les former, les accompagner et les assister en matière d’Intelligence Economique. L’Association se fixe également comme objectif de fédérer toutes les synergies et les efforts des acteurs et des structures d’Intelligence Economique au Tchad avec un accent particulier sur le développement et la promotion des formations en Intelligence Economique au Tchad. Slogan de l'Association : « Veiller, Reseauter et Partager pour un Tchad Nouveau »

Qu’est ce que l’Intelligence Economique ?



L’Intelligence Economique consiste à collecter, analyser, valoriser, diffuser et protéger l’information stratégique, afin de renforcer la compétitivité d’un Etat, d’une entreprise ou d’un établissement de recherche. On dit dans les jargons que l’Intelligence Economique consiste à disposer de la bonne information, au bon moment, sous la bonne forme, la transmettre à la bonne personne afin qu’elle prenne la bonne décision.



L’Intelligence Economique est donc un véritable outil d’aide à la décision, qui à vocation à être mis en œuvre par l’ensemble des acteurs économiques : elle permet aux entreprises et aux établissements de recherche de maintenir et de protéger leur compétitivité et à l’Etat de faire des choix stratégiques, d’anticiper et d’accompagner les mutations économiques et de soutenir la croissance.



L’Intelligence Economique est à la fois une démarche de politique publique élaborée et mise en œuvre par l’Etat et une démarche d’entreprise, avec un objectif commun : le soutien à la compétitivité.



L’Intelligence Economique recouvre des réalités concrètes et opérationnelles pour l’ensemble des acteurs économiques et repose sur trois piliers :



- La veille stratégique, c'est-à-dire le recueil, à partir de sources ouvertes, l’analyse, la valorisation et la diffusion d’informations économiques stratégiques ;

- L’influence (ou lobbying), c'est-à-dire la capacité à orienter positivement les décisions d’institutions nationales et internationales et notamment des institutions économiques ;

- La sécurité économique, c'est-à-dire la protection des informations, des activités et de l’ensemble du patrimoine économique et scientifique, qu’il soit matériel ou immatériel.



Il est extrêmement important de souligner que l’Intelligence Economique s’inscrit dans le cadre strict de la loi : toute démarche d’Intelligence Economique, dans ses différentes composantes de veille, d’influence et sécurité économique, doit se faire avec des moyens légaux et dans le respect de principes déontologiques.



Quelles sont les activités réalisées par votre Association?



Depuis la création de l’Association, plusieurs activités ont été entreprises, malgré que des considérations logistiques retardent bien des aspects de nos missions statuaires. Citons, à titre d’exemple, quelques activités réalisées par l’Association :



- Création des liens de coopération et d’échange avec des associations et des organismes similaires à l’échelle régionale et continentale ;

- Initiation d’une série de rencontres-débats sur des thématiques d’actualité dans notre pays ;

- Développement des thèmes portant sur la pratique et les problématiques de l’Intelligence Economique au Tchad ;

- Apport d’assistance technique dans la mise en place de la cellule de veille stratégique et d’Intelligence Economique sur la filière gomme arabique au Tchad.



Qui peut adhérer à l’Association ?



De part son statut, l’ATIE se veut ouverte à toute personne qui souhaite y adhérer, à condition qu’elle dispose des compétences multidisciplinaires capables d’apporter une valeur ajoutée réelle à la réalisation des objectifs et projets de l’Association.



Présentation :

ADOUM YOUSSOUF IBRAHIM

Master II en INTELLIGENCE ECONOMIQUE, Université de Toulon (France)

Expert en INTELLIGENCE ECONOMIQUE et COMMUNICATION

