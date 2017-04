Affaire Habré, le verdict sera connu ce jeudi

Condamné l'année dernière à la prison à vie pour crimes contre l'humanité, l'ex-président tchadien Hissène Habré, sera définitivement fixé sur son sort ce jeudi 27 avril. C'est au terme de quatre jours de débats devant la chambre d'assises d'appel, le 12 janvier dernier, que le président de cette Cour, Wafi Ougadèye, avait annoncé le renvoi de la décision à la date sus évoquée. Outre le fait qu'il a été condamné le 30 mai 2016 à la perpétuité pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, tortures et viols par le tribunal spécial, l'ancien président tchadien a été condamné le 29 juillet de la même année à payer 20 millions de F CFA, soit plus de 30.000 euros à chaque victime. Le jugement en appel et celui de première instance, se sont déroulés devant les Chambres africaines extraordinaires (CAE), créées en vertu d'un accord entre l'Union africaine (UA) et le Sénégal. Par Nestor N'gampoula, All Africa